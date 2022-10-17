Губернатор: 17 квартир пострадало в результате падения самолёта в Ейске
- РИА Новости
По его словам, после падения самолёта произошёл пожар в девятиэтажном доме. Кондратьев уточнил, что огонь охватил несколько этажей.
«Предварительно пострадало 17 квартир», — написал он.
Кондратьев заявил, что началась установка пункта помощи для жильцов дома.
Он добавил, что всем будет оказана поддержка.
Губернатор также рассказал, что информация о пострадавших уточняется.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.