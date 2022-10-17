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Губернатор: 17 квартир пострадало в результате падения самолёта в Ейске

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.
Губернатор: 17 квартир пострадало в результате падения самолёта в Ейске
  • РИА Новости

По его словам, после падения самолёта произошёл пожар в девятиэтажном доме. Кондратьев уточнил, что огонь охватил несколько этажей.

«Предварительно пострадало 17 квартир», — написал он.

Кондратьев заявил, что началась установка пункта помощи для жильцов дома. 

Он добавил, что всем будет оказана поддержка.

Губернатор также рассказал, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.

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