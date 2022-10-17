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Путин поручил главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск на место крушения самолёта Су-34

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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главам МЧС и Минздрава Александру Куренкову и Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате крушения самолёта Су-34. Об этом сообщили в Кремле.
Путин поручил главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск на место крушения самолёта Су-34
  • kremlin.ru

«Президент поручил... (Кондратьеву, Куренкову и Мурашко. — RT) вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Ранее Кондратьев, губернатор Краснодарского края, заявил, что выехал на место крушения Су-34 в Ейск.

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