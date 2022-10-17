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Губернатор Краснодарского края выехал на место крушения Су-34 в Ейске

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолёта Су-34 в одном из дворов в Ейске.
Губернатор Краснодарского края выехал на место крушения Су-34 в Ейске
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Выехал в Ейский район», — написал он в Telegram.

Кондратьев добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы, они тушат возгорание.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

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