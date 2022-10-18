На месте крушения самолёта в Ейске завершили поисково-спасательные работы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения самолёта в Ейске.

«На 16:00 на месте крушения самолёта в Ейске завершены поисково-спасательные работы», — цитирует его РИА Новости.

Кондратьев добавил, что 14-й погибший в жилом доме, пострадавшем при крушении, находился под двигателем самолёта.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Число погибших в результате ЧП с самолётом в Ейске достигло 14.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим.