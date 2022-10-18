Узнать больше

На месте крушения самолёта в Ейске завершили поисково-спасательные работы

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения самолёта в Ейске.
На месте крушения самолёта в Ейске завершили поисково-спасательные работы
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«На 16:00 на месте крушения самолёта в Ейске завершены поисково-спасательные работы», — цитирует его РИА Новости.

Кондратьев добавил, что 14-й погибший в жилом доме, пострадавшем при крушении, находился под двигателем самолёта.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Число погибших в результате ЧП с самолётом в Ейске достигло 14.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить