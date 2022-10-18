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Губернатор Краснодарского края заявил, что повреждённый дом в Ейске можно восстановить

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Повреждённый в результате падения самолёта Су-34 дом в Ейске подлежит восстановлению, сноса не будет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края заявил, что повреждённый дом в Ейске можно восстановить
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Эксперты строительные, которые работали параллельно с иными спецслужбами, проводили анализ — пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса не будет», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Кондратьев добавил, что угрозы обрушения дома нет.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим.

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