Губернатор Краснодарского края заявил, что повреждённый дом в Ейске можно восстановить
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Эксперты строительные, которые работали параллельно с иными спецслужбами, проводили анализ — пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса не будет», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Кондратьев добавил, что угрозы обрушения дома нет.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.
В Ейском районе объявлен траур по погибшим.