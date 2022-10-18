Число погибших в результате крушения Су-34 во дворе в Ейске увеличилось до 15

Число погибших после крушения самолёта Су-34 во дворе в Ейске Краснодарского края увеличилось до 15. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова.

«Пострадавший с ожогами скончался», — приводит ТАСС её слова.

Минькова добавила, что мужчина получил ожоги 80% тела.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 23 пострадавших при ЧП в Ейске находятся в больницах.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим.