Число погибших в результате крушения Су-34 во дворе в Ейске увеличилось до 15
- РИА Новости
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«Пострадавший с ожогами скончался», — приводит ТАСС её слова.
Минькова добавила, что мужчина получил ожоги 80% тела.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 23 пострадавших при ЧП в Ейске находятся в больницах.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
В Ейском районе объявлен траур по погибшим.