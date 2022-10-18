Мурашко заявил, что 23 пострадавших при ЧП в Ейске находятся в больницах
- РИА Новости
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«Всего в больницах находится 23 пациента. В Ейске находятся под наблюдением специалистов 19 пациентов», — приводит ТАСС его слова.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.
В Ейском районе объявлен траур по погибшим.