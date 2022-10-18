Мурашко заявил, что 23 пострадавших при ЧП в Ейске находятся в больницах

В медицинских учреждениях находятся 23 человека, которые пострадали в результате крушения самолёта Су-34 в Ейске Краснодарского края. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Всего в больницах находится 23 пациента. В Ейске находятся под наблюдением специалистов 19 пациентов», — приводит ТАСС его слова.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим.