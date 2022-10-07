«Со скоростью не более 25 км/ч»: в России утверждены изменения в ПДД касательно электросамокатов

Правительство РФ опубликовало постановление, которое регламентирует эксплуатацию электросамокатов и других аналогичных видов транспорта, получивших особый статус средств индивидуальной мобильности. Двигаться на такой технике можно будет со скоростью не более 25 км/ч. При этом на тротуарах пользователи электросамокатов должны будут отдавать приоритет в движении пешеходам. Утверждённые кабмином нововведения вступят в силу в марте 2023 года.

Правительство России утвердило внесение ряда изменений в Правила дорожного движения. Поправки, в частности, касаются езды на электросамокатах, а также регламентируют установку новых знаков и оформление разметки. Решения вступят в силу 1 марта 2023 года.

Так, в законодательство вносится новый тип устройств для передвижения, получивших особый статус, — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

«Средство индивидуальной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства», — приводится описание новой категории.

Как отмечается в сообщении, перемещаться на этой технике можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого транспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение средств индивидуальной мобильности будет регламентироваться особыми знаками, решение об установке которых будут принимать власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры. Знаками может быть разрешено, запрещено или ограничено применение такого транспорта.

При совместном движении со средствами индивидуальной мобильности пешеходы будут получать приоритет, с учётом которого водители СИМ должны будут рассчитывать скорость движения.

Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям СИМ необходимо будет спешиться. Допускается езда по дороге по правому краю проезжей части, но для этой ситуации также предусмотрен ряд условий.

«Делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета», — подчеркнули в пресс-службе кабмина.

Вместе с тем уточняется, что новый статус не касается обычных самокатов и роликовых коньков. Использующие эти средства люди по-прежнему относятся к категории пешеходов.

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Специалисты полагают, что необходимость регулирования сферы эксплуатации электросамокатов и другой подобной техники назрела давно. Такую точку зрения, в частности, высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Потому что в природе они есть, а в правовом поле — нет. Два года в правительстве были бодания по этому поводу, вносить или не вносить. Но, наконец, хоть какие-то параметры определены. Хотя, в общем, понятно, что это только первый шаг, чтобы создать хоть какую-то правовую базу», — сказал собеседник RT.

По его словам, сначала следует создать понятия допустимых скоростных ограничений и возрастных рамок использования СИМ, далее последует разработка системы наказаний за различные нарушения.

«Что будет, если поедут с большей скоростью, если поедут по двое, кто отвечает в случае аварии и т. д. Может, появится что-то связанное со страховкой для этих средств индивидуальной мобильности», — отметил эксперт.

В свою очередь, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с RT поднял вопрос о езде на электросамокатах по проезжей части с точки зрения общей скорости потока.

«Им же разрешено двигаться по краю проезжей части на улично-дорожной сети, то есть на дорогах общего пользования. Если там ограничить скорость до 25 км/ч для электросамокатов, то это будет небезопасно. Самая безопасная скорость на дороге — это скорость потока. И если мы ограничим до 25 км/ч, то рискуем создать аварийную ситуацию», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на проблему отсутствия требований в части наличия у владельцев электросамокатов водительских прав. По мнению Канаева, в случае отсутствия проверки хотя бы теоретических знаний водителям СИМ на проезжей части находиться не следует.

«Что такое в принципе водительское удостоверение? Это лицензия на право управления транспортным средством. Если у вас нет лицензии, то вы априори не можете выехать на дорогу», — полагает эксперт.

АГН «Москва»

Дорожные знаки и разметка

Утверждённые правительством нововведения также касаются островков безопасности и направляющих островков на дорогах. На этих элементах вводится полный запрет движения, остановки и стоянки. Как отметили в пресс-службе кабмина, эта мера должна улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения.

Наряду с этим правительство утвердило введение двух новых дорожных знаков. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.

«Его появление — результат практики ограничения движения автобусов в городах — организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов», — уточнили в пресс-службе правительства.

Также изменится оформление знаков платной парковки и парковки для инвалидов. К используемой в обозначении этих знаков латинской букве P в первом случае добавят изображение монеты, а во втором — появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Подобное оформление уже применялось в ходе эксперимента, который проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже с 2017 года.