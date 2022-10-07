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Автоэксперт поддержал внесённые в ПДД изменения касательно электросамокатов

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Полина Полетаева
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения, в том числе относительно электросамокатов и гироскутеров.
Автоэксперт поддержал внесённые в ПДД изменения касательно электросамокатов
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По мнению Моржаретто, такие изменения назрели давно.

«Потому что в природе они есть, а в правовом поле нет... Но наконец хоть какие-то параметры определены. Хотя, в общем, понятно, что это только первый шаг. Первый шаг для того, чтобы создать хоть какую-то правовую базу. Появятся какие-то понятия: ограничение скорости, где можно применять, с какого возраста и т. д.», — считает автоэксперт.

Он отметил, что следующим шагом должно стать создание системы наказаний для нарушителей.

«А что будет, если поедут с большей скоростью, если поедут по двое, кто отвечает в случае аварии и т. д. Может, появится что-то связанное со страховкой для этих средств индивидуальной мобильности. Потому что мы знаем, что за полгода, к сожалению, вдвое выросло количество погибших в таких авариях. ГОСТ должен появиться, пока его нет», — заключил собеседник RT.

Ранее правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, касающиеся электросамокатов и гироскутеров.

Электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности.

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