Правительство России утвердило изменения в ПДД касательно электросамокатов
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Об этом говорится в сообщении кабмина.
В правительстве заявили, что теперь электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности.
«Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — заявили в кабмине.
Отмечается, что масса электротранспорта, на котором разрешено передвигаться по тротуарам, а также по пешеходным и велосипедным дорожкам, не должна быть выше 35 кг.
Также изменения в ПДД касаются новых дорожных знаков и парковок.
Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.