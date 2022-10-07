Узнать больше

Правительство России утвердило изменения в ПДД касательно электросамокатов

Короткая ссылка
Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения, в том числе касательно электросамокатов и гироскутеров.
Правительство России утвердило изменения в ПДД касательно электросамокатов
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении кабмина.

В правительстве заявили, что теперь электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности.

«Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — заявили в кабмине.

Отмечается, что масса электротранспорта, на котором разрешено передвигаться по тротуарам, а также по пешеходным и велосипедным дорожкам, не должна быть выше 35 кг.

Также изменения в ПДД касаются новых дорожных знаков и парковок.

Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить