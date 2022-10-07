Правительство России утвердило изменения в ПДД касательно электросамокатов

Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения, в том числе касательно электросамокатов и гироскутеров.

Об этом говорится в сообщении кабмина.

В правительстве заявили, что теперь электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности.

«Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — заявили в кабмине.

Отмечается, что масса электротранспорта, на котором разрешено передвигаться по тротуарам, а также по пешеходным и велосипедным дорожкам, не должна быть выше 35 кг.

Также изменения в ПДД касаются новых дорожных знаков и парковок.

Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.