Страховщики заявили, что велосипедисты попадают в ДТП чаще электросамокатчиков
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Как пишут «Известия», в 2022 году на электросамокаты пришлось 10% заявлений на возмещение по ОСАГО после аварий с незарегистрированными в ГИБДД средствами транспорта.
В свою очередь, обращения от велосипедистов составили 57,5%. Ещё 32,5% заявлений было получено от владельцев мопедов с небольшим объёмом двигателя.
Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.