Страховщики заявили, что велосипедисты попадают в ДТП чаще электросамокатчиков

Согласно статистике компании «Росгосстрах», велосипедисты попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов.

Как пишут «Известия», в 2022 году на электросамокаты пришлось 10% заявлений на возмещение по ОСАГО после аварий с незарегистрированными в ГИБДД средствами транспорта.

В свою очередь, обращения от велосипедистов составили 57,5%. Ещё 32,5% заявлений было получено от владельцев мопедов с небольшим объёмом двигателя.

Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.