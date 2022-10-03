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Страховщики заявили, что велосипедисты попадают в ДТП чаще электросамокатчиков

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Согласно статистике компании «Росгосстрах», велосипедисты попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов.
Страховщики заявили, что велосипедисты попадают в ДТП чаще электросамокатчиков
  • Gettyimages.ru

Как пишут «Известия», в 2022 году на электросамокаты пришлось 10% заявлений на возмещение по ОСАГО после аварий с незарегистрированными в ГИБДД средствами транспорта.

В свою очередь, обращения от велосипедистов составили 57,5%. Ещё 32,5% заявлений было получено от владельцев мопедов с небольшим объёмом двигателя.

Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.

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