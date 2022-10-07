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Автоэксперт Солдатов поддержал изменения в ПДД для электросамокатов

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Автоэксперт Роман Солдатов поддержал изменения в Правилах дорожного движения (ПДД) для электросамокатов и гироскутеров.
Автоэксперт Солдатов поддержал изменения в ПДД для электросамокатов
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, это отличная новость, в первую очередь для пешеходов, которые за много лет «настрадались» от броуновского движения СИМов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ограничение скорости, наличие тормозных систем, вес транспортного средства — всё это должно быть зафиксировано в технических картах, которые владельцы обязаны будут иметь при себе.

Ранее в правительстве заявили, что теперь электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности.

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