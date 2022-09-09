В Минтрансе подготовили проект ограничений для самокатов

В Минтрансе России разработали проект постановления об ограничениях для самокатов, предусматривающий запрет на пересечение дороги по пешеходным переходам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — приводит агентство ответ первого замминистра Андрея Костюка.

Предполагается, что внесение соответствующих изменений создаст более безопасные условия в зоне пешеходных переходов.

Ранее в России предложили включить в школьную программу обучение катанию на самокате.

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, число прокатных электросамокатов в столице за год увеличилось на 40% и достигло 35 тыс.