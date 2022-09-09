военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Минтрансе подготовили проект ограничений для самокатов

Короткая ссылка
В Минтрансе России разработали проект постановления об ограничениях для самокатов, предусматривающий запрет на пересечение дороги по пешеходным переходам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение  депутата Госдумы Султана Хамзаева.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — приводит агентство ответ первого замминистра Андрея Костюка.

Предполагается, что внесение соответствующих изменений создаст более безопасные условия в зоне пешеходных переходов.

Ранее в России предложили включить в школьную программу обучение катанию на самокате.

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, число прокатных электросамокатов в столице за год увеличилось на 40% и достигло 35 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить