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В «Движении без опасности» предложили включить в школьную программу обучение катанию на самокате

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Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников предложил ввести в российских школах уроки по управлению самокатом.
В «Движении без опасности» предложили включить в школьную программу обучение катанию на самокате
  • Gettyimages.ru

«Управление самокатом — это координация, все спортивные элементы. Я искренне не понимаю, почему это пока ещё не внедрено в тот же урок физкультуры как один из элементов... У нас все пользуются этим (самокатом. — RT), куда ни глянь. Мне кажется, что это как раз тот самый пример, когда с помощью такого обучающего элемента мы сможем решить фундаментально проблему», — цитирует Мельникова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.

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