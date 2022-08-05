В «Движении без опасности» предложили включить в школьную программу обучение катанию на самокате

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников предложил ввести в российских школах уроки по управлению самокатом.

«Управление самокатом — это координация, все спортивные элементы. Я искренне не понимаю, почему это пока ещё не внедрено в тот же урок физкультуры как один из элементов... У нас все пользуются этим (самокатом. — RT), куда ни глянь. Мне кажется, что это как раз тот самый пример, когда с помощью такого обучающего элемента мы сможем решить фундаментально проблему», — цитирует Мельникова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.