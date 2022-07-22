Количество прокатных электросамокатов в Москве увеличилось на 40% за год
- РИА Новости
«Большая часть поездок на самокатах — свыше 70% — проходит по транспортному сценарию. Самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки и для коротких поездок внутри и между районами», — приводят сообщение «Известия».
В ведомстве уточнили, что в этом сезоне электросамокатами в Москве воспользовались более 1,5 млн человек, всего было совершено свыше 12 млн поездок.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.