Женщин и студентов частных вузов с аккредитацией: Шойгу сообщил, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Женщин и студентов аккредитованных коммерческих вузов не будут призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым проинспектировал места размещения мобилизованных граждан. Глава Минобороны также сообщил, что перенос начала осеннего призыва на срочную службу на 1 ноября не повлияет на сроки возвращения отслуживших и связан с высокой загруженностью военкоматов.

В рамках объявленной в России частичной мобилизации не планируется призыв женщин. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал Шойгу.

Он также указал, что призыву также не подвергнутся студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию.

«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют, — сказал Шойгу. — Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ и сегодня же это будет внесено».

Сергей Шойгу отвечает на вопросы журналистов

Говоря о том, что осенний призыв в этом году начнётся 1 ноября, он подчеркнул, что это не повлияет на сроки возвращения домой отслуживших.

«Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», — заключил глава российского военного ведомства.

В субботу, 1 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев. Они оборудованы на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

Шойгу проинспектировал места размещения мобилизованных граждан

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она нужна для контроля линии соприкосновения, протяженность которой превышает 1 тыс., и освобожденных территорий. Призыв на военную службу затронет до 300 тыс. резервистов. Прежде всего это те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

«Мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт. Это 1% от общего мобилизационного ресурса», — пояснял Шойгу.

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23 сентября Минобороны РФ указало, что под частичную мобилизацию не подпадут граждане, работающие в сфере разработки и внедрения решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры, а также сотрудники российских операторов связи, сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка.

24 сентября президент России подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

27 сентября Минцифры представило список профессий, обладатели которых могут быть освобождены от частичной мобилизации. В перечень вошли 195 специальностей, включая области IТ, медиа, ядерной энергетики, информационной и компьютерной безопасности, промышленности и машиностроения.

30 сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему было принято решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — сказал он в разговоре с РИА Новости.