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Песков заявил, что перенос призыва на 1 ноября связан с перегруженностью военкоматов

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Перенос осеннего призыва на 1 ноября связан с перегруженностью военкоматов, это позволит развести потоки мобилизованных и срочников. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перенос призыва на 1 ноября связан с перегруженностью военкоматов
  • РИА Новости

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение», — приводит РИА Новости его слова.

Песков добавил, что перенос позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию. 

Призыв будет осуществлён с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. 

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