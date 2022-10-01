Песков заявил, что перенос призыва на 1 ноября связан с перегруженностью военкоматов
- РИА Новости
«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение», — приводит РИА Новости его слова.
Песков добавил, что перенос позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию.
Призыв будет осуществлён с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.