«Периодически возникает локальный дефицит»: из-за частичной мобилизации вырос спрос на ряд товаров

На волне частичной мобилизации значительно вырос спрос на некоторые лекарства, медицинские изделия и ещё ряд товаров. Многие граждане, ожидающие повестку, решили не терять времени и заранее запастись всем, что может понадобиться. RT разобрался, как люди готовятся к призыву и что изменилось на рынке из-за возросшего спроса.

По всей России подпадающие под частичную мобилизацию мужчины начали заранее собирать вещи, которые понадобятся в армии. Это прежде всего аптечки, термобельё и прочее. В сети уже можно найти советы, что стоит загодя приготовить к отправке. Как говорится в таких рекомендациях, «армия, конечно, вас обеспечит всем, но запас карман не тянет». Советуют закупать аптечки (жгуты, гемостатик и т. п.), тёплое бельё, носки, одежду, титановую посуду и т. п.

«Аптеки фиксируют значительный спрос на лекарственные препараты и ряд медицинских изделий, которые входят в рекомендованную комплектацию индивидуальных личных аптечек. Граждане, подлежащие частичной мобилизации, их родственники, волонтёры по сбору всего необходимого для отправки военнослужащим, находящимся в зоне СВО, приобретают жаропонижающие, противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, кровеостанавливающие препараты и перевязочные материалы», — сообщила RT Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций.

Как отметила Виктория Преснякова, пока нет точных аналитических данных, как сильно вырос спрос, они поступят позднее. При этом эксперт добавила, что на складах дистрибьюторов препараты есть в достаточном количестве: «Периодически возникает локальный дефицит тех или иных позиций, но этот вопрос решается в оперативном режиме совместно с Минпромторгом и Росздравнадзором».

По данным аптечных сетей, сегодня особо востребованы спиртовые салфетки, вата, бинты, лейкопластыри, индивидуальные перевязочные пакеты, гемостатические губки и медицинские жгуты. Несмотря на заметно возросший спрос, по словам Пресняковой, цены на эти товары аптеки не поднимают. «Аптечные наценки не менялись и меняться не будут, а стоимость зависит от закупочной цены дистрибьюторов и производителей. Надеемся, что и у коллег она не изменится», — отметила она.

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«Всё сметают»

«Я ещё повестку не получил, но многие друзья уже уехали в армию, и я понимаю, что также подпадаю по всем признакам под мобилизацию. Поэтому я решил заранее подготовиться, закупиться всем необходимым и заготовить «тревожный чемоданчик», чтобы сразу быть готовым к отправке», — рассказал RT Александр К.

По его словам, спрос на вещи и медикаменты, которые он начал собирать, готовясь к возвращению в армию, значительно увеличился, как и цены. «Нормальная аптечка сейчас обойдётся в 15 тыс. рублей — это последние цены, которые я видел. Я связывался с людьми, которые уже давно на фронте, — все говорят, что в первую очередь нужна обувка и термобельё. Хорошие ботинки уже от 20 тыс. стоят, при этом сейчас за ними в магазине стоит очередь в десятки человек, всё сметают. Видно, что многие уже готовятся к отправке на фронт, закупаются», — поделился он наблюдениями.

Игорь Е. из Омской области также готовится к скорой мобилизации, не так давно он отслужил в спецназе. Он объединился ещё с несколькими друзьями, они сообща закупают всё, что может понадобиться для службы.

«Цены действительно подросли, но пока незначительно. К примеру, собрать аптечку у нас вышло порядка 10 тыс. на человека, но плюс к ней нужен подсумок, который найти сейчас не так просто», — рассказывает он.

По словам Игоря, многие вещи приходится заказывать в интернете, но сроки доставки заметно увеличились.

Сложнее всего, отмечает он, сейчас подобрать одежду и амуницию: «С одеждой сейчас реально проблема. Если заказывать, то надо ждать очень долго. Я раньше закупался у человека, который торгует одеждой «Иностранного легиона», но у него сейчас аврал, и, если заказывать, надо ждать месяца полтора-два».

В интернет-магазине товаров для выживания «Будь готов» RT сообщили, что сейчас столкнулись с ажиотажным спросом на большинство позиций. На сайте уже висит сообщение, что из-за этого заказы будут обрабатывать дольше, чем обычно. Сходная картина наблюдается в большинстве изученных RT онлайн-магазинов.

«Это помогает держаться»

Между тем граждане уже сами наладили сборы для мобилизованных. Как рассказала RT президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина, подобные пункты сбора появились, например, в Мордовии.

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«Женщины видят, что у них призвали мужей, братьев, и сами стараются включиться — это помогает держаться. Знаю, что в Ковылкине две женщины создали группу в интернете, там уже несколько тысяч человек, все из этого района. Они собирают всё, что может понадобиться бойцам: медикаменты, стельки, фонари и т. п. Глава района им предоставил помещение, где можно всё хранить. Договорились, что будут всё привозить в военкомат, а оттуда уже выстроят маршруты», — рассказала она.

При этом в регионах уже начали бороться с недобросовестными продавцами, которые решили, пользуясь ажиотажным спросом, взвинтить цены. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов резко выступил против спекулянтов. «Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда и снаряжение. Обращаюсь к продавцам: если кто-то решился нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад», — отметил Цыденов. Тем, кто этого не сделает, он посоветовал самим начать готовиться к мобилизации.