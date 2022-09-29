Герои публикаций RT из Донбасса получили российские паспорта

Уроженцы Донбасса Алла Ищук, её дочь Мария и внук Сергей, которые шесть лет не могли оформить российское гражданство, получили паспорта РФ. До обращения в проект RT «Не один на один» семье не удавалось даже подать заявления на вид на жительство. Для этого нужно было подтвердить официальный доход, но беженцев не брали на работу. Также возникли проблемы с регистрацией. После запроса RT в МВД семье Ищук начали оказывать содействие в сборе и подаче документов. Их заявления на получение гражданства были рассмотрены в течение двух месяцев.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Министерство внутренних дел РФ оказало содействие в получении российского гражданства уроженцам Донбасса 56-летней Алле Ищук, её 34-летней дочери Марии и 17-летнему внуку Сергею после их обращения в проект RT «Не один на один». На этой неделе им вручили паспорта.

«Спасибо огромное за помощь и ваш труд. Благодаря вам мы получили гражданство быстро и без проблем, — рассказывает Алла Васильевна. — Сергей учится в техникуме. Дальнейшие планы у нас есть, но всё может измениться в один миг, так как мы живём очень близко с Украиной. Все мысли заняты происходящим на фронте. Хочется скорейшей победы и окончания военных действий».

Её бывший супруг и отец Марии Виталий Ищук, обратившийся в редакцию RT, также поблагодарил за содействие, оказанное его родственникам.

«Огромнейшее спасибо за проделанную работу. За то, что не отказали и помогли в трудной ситуации при подаче документов на гражданство РФ, — говорит Виталий Степанович. — Спасибо за отзывчивость и за то, что отслеживали ситуацию от начала и до конца, держали руку на пульсе. Спасибо Маргарите Симоновне Симоньян, что есть такой проект — «Не один на один». Искренняя человеческая благодарность и низкий поклон. Вы сделали большое дело».

«Мечта моих родственников осуществилась: они стали гражданами Российской Федерации. В какой-то момент у меня уже опустились руки, когда я в очередной раз столкнулся с бюрократической стеной, но вы эту стену пробили своим умением и упорством. Без вас мы бы ещё долго обивали пороги всевозможных инстанций», — добавляет он.

«В просьбе отказать»

Ранее RT рассказывал о семье Ищук, которая в 2016 году переехала жить в Россию. Алла Васильевна, её дочь Мария и внук поселились в селе Троицкое Воронежской области и сразу же обратились в миграционное ведомство, чтобы начать оформлять российское гражданство. Сначала им предложили оформить временное убежище, но позже выяснилось, что никто из членов семьи изначально не подходил под этот статус.

Тогда Алла Васильевна попросила помощи у регионального уполномоченного по правам человека. Запрос был перенаправлен в миграционное ведомство, откуда пришёл ответ: «В просьбе отказать».

Из-за переживаний у Аллы Васильевны случился инсульт, но к ней даже не приехала скорая помощь, потому что не было документов. Женщина лечилась дома самостоятельно.

© фото из личного архива

После личного приёма руководитель управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области дал распоряжение помочь семье Ищук и им выдали разрешения на временное проживание (РВП), но принять заявления на вид на жительство (ВНЖ) отказались, так как семья не могла подтвердить официальный доход.

По словам Марии, на работу их без гражданства никто не брал. Накопленные средства за полгода ожидания решения о выдаче удостоверения о временном убежище были потрачены. Семье даже пришлось одно время жить в магазине, так как не было денег на аренду жилья.

Мария подрабатывала официанткой. Получала 350 рублей за 16-часовую смену. При этом, чтобы собрать документы для ВНЖ, нужно было оплатить экзамен по русскому языку, пройти медкомиссию, а также иметь заработок на двоих с ребёнком более 20 тыс. рублей. Таких денег Мария не получала, поэтому подать документы не смогла. Постоянной регистрации у семьи Ищук тоже не было.

Гражданство в кратчайшие сроки

В 2020 году семья переехала жить в город Каменск-Шахтинский Ростовской области и вновь обратилась в миграционное ведомство, чтобы выяснить, как получить разрешительные документы. Им посоветовали выехать из России и заново начинать процесс оформления гражданства. Сын Марии Сергей оканчивал девятый класс, поэтому семья не могла уехать.

После запросов RT в МВД с ними связались представители миграционного ведомства и начали оказывать содействие в выдаче документов. Также к ситуации подключилась прокуратура.

Семье Ищук рекомендовали повторно подать документы на временное убежище. При этом у Марии была возможность сразу получить ВНЖ. Она собрала все необходимые справки, прошла медкомиссию, но 11 июля 2022-го президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства для лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в ДНР и ЛНР. Это позволило всей семье получить российские паспорта в кратчайшие сроки.