Уроженцы Донбасса шесть лет не могут оформить российское гражданство

55-летняя гражданка Украины Алла Ищук вместе с 34-летней дочерью Марией и 17-летним внуком Сергеем переехали в Россию шесть лет назад. В миграционном ведомстве в Воронежской области им предложили получить временное убежище, а через полгода после рассмотрения заявлений выяснилось, что члены семьи изначально не соответствовали статусу беженцев. Семье оформили разрешения на временное проживание, но при сдаче документов на вид на жительство женщины не смогли подтвердить официальный доход. На работу мигрантов никто не брал, и достать требуемую для подачи документов сумму они не смогли. Сейчас семья проживает в Ростовской области и не может продолжить процесс оформления гражданства из-за отсутствия временной регистрации — собственники жилья отказываются им помогать. При этом у них есть основания на упрощённое получение паспортов РФ, но реализовать это право не удаётся.

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В проект «Не один на один» обратился житель Москвы, 56-летний гражданин РФ Виталий Ищук. Он рассказал, что его бывшая жена Алла Ищук, дочь Мария и внук Сергей — граждане Украины и уже шесть лет не могут получить российские паспорта.

Алла Васильевна родилась в городе Красный Луч Луганской области. Её родители по национальности русские. Отец родом из Ростовской области, мать — из Донбасса.

В конце 1980-х годов Алла Васильевна вышла замуж за Виталия Ищука. У супругов родилась дочь Мария. Через 12 лет брак был расторгнут. Женщина вместе с ребёнком переехала из Луганской области в Полтаву и повторно вышла замуж.

Отказ через полгода

После смерти мужа в 2016 году Алла Васильевна с Марией и 11-летним на тот момент внуком Сергеем переехали жить в Воронежскую область. Семья поселилась в селе Троицкое Лискинского района и сразу же обратилась в местное миграционное управление с просьбой помочь им в оформлении документов.

По словам Аллы Васильевны, им предложили подавать заявления на предоставление временного убежища. Женщины собрали документы, сдали паспорта, но через полгода получили отказ, так как выяснилось, что под данную категорию они не подпадают.

После обращения Аллы Васильевны к уполномоченному по правам человека в Воронежской области в 2017 году, запрос был перенаправлен в местное миграционное ведомство, однако оттуда пришёл ответ «в просьбе отказать».

Из-за переживаний у Аллы Васильевны случился инсульт. Женщина признаётся, что из-за отсутствия документов к ней не приехала скорая помощь и на лечение в больницу её не приняли. Пришлось лечиться дома самостоятельно.

Позже семья обратилась к начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области. Он помог им оформить разрешения на временное проживание (РВП) по квоте.

Через несколько месяцев после получения РВП необходимо было подать документы на вид на жительство (ВНЖ), но для этого требовалось подтвердить официальный доход.

«На официальную работу с РВП никто в Лисках не брал, — рассказывает Мария. — Говорили: вот получите гражданство, тогда и приходите. Накопления, которые у нас были, за это время закончились, и думать уже надо было не о том, чтобы найти официальную работу, а как прокормить ребенка и оплачивать съёмное жильё, чтобы не остаться на улице. Потому что на улице мы тоже оставались первое время. И у людей в магазине жили. Эта ситуация мне уже была знакома, когда кушать нечего и ребёнка нечем кормить».

По словам Марии, она устроилась работать официанткой. Платили по 350 рублей за 16-часовую смену.

«Я и этому была безумно рада, — вспоминает Мария. — Но для подачи документов надо было оплатить экзамен по русскому языку, медкомисcию, сделать нотариально заверенные копии документов. Официальный заработок у меня должен был быть два прожиточных минимума, так как я алименты на ребёнка не получаю. Это больше 20 тыс. Такая зарплата в Лисках даже у мужчин не у всех была. Для меня на тот момент это была космическая сумма, поэтому сделать документы мы не смогли».

Кроме того, для получения паспорта требовалась постоянная регистрация, которой у семьи не было.

Снятся сны на русском

В конце 2020 года семья переехала жить в город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Здесь Алла Васильевна с Марией и Сергеем обратились в миграционное управление, чтобы уточнить, как быть дальше с документами. Им посоветовали выехать из России и заново начинать процесс оформления гражданства.

«Мой сын как раз заканчивал девятый класс, поэтому уехать мы не могли. К тому же на Украину мы возвращаться не хотим, даже если бы там не было военных действий. Мы уехали, потому что находиться там было уже невозможно. Когда я защищала диплом, мне снизили баллы за то, что я говорила на русском языке. Как мне быть, если мозг работает на русском языке? Я знаю украинский, но сны мне снятся на русском», — объясняет Мария.

По словам Аллы Васильевны, сейчас, ничего не добившись в России, семья готова выехать в Донбасс.

«Даже при том, что там сейчас боевые действия, мы готовы уехать. Лишь бы я могла свободно дышать. У меня уже нет сил. Шестой год мы ничего не можем сделать. Мы очень устали от этой бюрократии, — плачет женщина. — Мои родители — русские люди. Я русским человеком всегда себя считала. Я очень гордилась, что я из Донбасса. Из Украины мы уехали, потому что мы русские. Нас там пытались национализировать. Пытались сделать из нас украинцев. Но я русская и хочу ей оставаться до конца».

Нужно менять законы

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь семье в оформлении российского гражданства.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в соответствии с реализацией Указа Президента РФ №364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сроки действия имеющихся у Аллы Васильевны, Марии и Сергея РВП и регистрация по месту проживания продлены до 19 июля 2022 года.

«По окончании имеющихся у Ищук А.В., Мирошниченко М.В. и Мирошниченко С.Д. разрешений на временное проживание в РФ они смогут обратиться по вопросу предоставления временного убежища на территории РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ от 19 февраля 1993 года №4528-I «О беженцах» без выезда за пределы РФ», — пояснили в МВД.

В ведомстве также отметили, что в связи с массовым прибытием граждан Украины, ЛНР и ДНР в Россию приём и рассмотрение заявлений на временное убежище осуществляются в соответствии с требованиями временных правил в упрощённом порядке в течение трёх рабочих дней со дня подачи заявления.

«Принимая по внимание, что отец Мирошниченко М.В. является гражданином РФ и постоянно проживает в России, она вправе обратиться с заявлением о выдаче ВНЖ в РФ в упрощённом порядке в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 8 ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», — комментируют в пресс-службе.

При этом Мария может обратиться с заявлением о выдаче ВНЖ в упрощённом порядке в отношении своего сына Сергея.

Вместе с тем Алла Васильевна также имеет возможность получить ВНЖ в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка, так как её отец является уроженцем Ростовской области.

После получения ВНЖ все трое смогут приобрести гражданство РФ в упрощённом порядке на основании пункта «л» части второй статьи 14 ФЗ №62-ФЗ «О гражданстве РФ».

Несмотря на имеющиеся возможности, семье не удаётся осуществить свои права, так как сейчас у неё нет регистрации в Ростовской области.

«В Ростовской области собственников жилья штрафуют за регистрацию беженцев, поэтому все боятся и никто не хочет с нами связываться. Вернуться в Воронежскую область мы тоже не можем. Там у нас нет работы и нет жилья, — объясняет Алла Васильевна. — Нужно менять законы, касающиеся мигрантов из бывшего Советского Союза. Мы русские люди, живущие в России шестой год, никогда не нарушали ни человеческих, ни государственных законов. Хотим обратиться ко всем правящим органам: если вы любите свою страну, повернитесь лицом к народу, к каждому русскоязычному человеку, вне зависимости от его национальной принадлежности».