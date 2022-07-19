Прокуратура проконтролирует оформление гражданства героям «Не один на один»

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль историю уроженцев Донбасса — Аллы Ищук, её дочери Марии и внука Сергея. Семья переехала с Украины в Россию шесть лет назад и до сих пор не могла реализовать своё право на упрощённый порядок получения гражданства РФ. После запросов RT в МВД и Генпрокуратуру с семьёй связались представители ведомств и помогают в оформлении документов. Кроме того, как и другие граждане Украины, Алла Васильевна, Мария и Сергей в этом месяце получили возможность сразу подавать документы на гражданство, минуя стадию оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство. Соответствующий указ был подписан президентом России 11 июля.

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Герои публикации RT 56-летняя Алла Ищук, её 34-летняя дочь Мария и 17-летний внук Сергей в ближайшее время смогут подать заявления на приобретение российского гражданства. Процедуру оформления проконтролирует прокуратура Ростовской области. До этого семья шесть лет не могла реализовать своё право на упрощённый порядок получения паспортов РФ: не было возможности подтвердить официальный доход, отсутствовала регистрация. С просьбой о помощи в проект «Не один на один» обратился бывший супруг Аллы Васильевны и отец Марии — Виталий Ищук. RT направил запросы в МВД и прокуратуру, после чего с семьёй связались и оказывают необходимое содействие.

«Нам позвонили из Главного управления по вопросам миграции Ростовской области, объяснили порядок оформления документов, — рассказывает Мария. — Инспекторы постоянно находятся с нами на связи и во всём помогают. После публикации также звонили из прокуратуры и пообещали проконтролировать выдачу нам паспортов. В конце июня мы нашли, у кого сделать регистрацию, нас прописали».

Как пояснила Мария, она спешила скорее подать документы на вид на жительство (ВНЖ), а её мама и сын — на временное убежище: «И тут вышел указ президента о том, что все граждане Украины теперь смогут получить сразу паспорта. Мы безмерно рады, рады за людей, таких как мы, которые годами не могут оформить гражданство. Я уверена, что многие ждали этих изменений в миграционном законе. Теперь всё стало намного проще, понятнее и быстрее».

По словам Марии, средства, потраченные на оплату пошлины за ВНЖ, ей вернут, а пройденная медкомиссия пригодится для подачи документов на гражданство.

«Мама и сын тоже уже прошли медкомиссию, и в ближайшее время мы подадим документы на гражданство в местное миграционное управление в Каменск-Шахтинске. Там тоже нам очень помогают. Думаю, в этот раз всё будет хорошо и паспорта нам выдадут в течение трёх месяцев», — говорит Мария.

Шесть лет хождений по кабинетам

Как ранее сообщал RT, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в ДНР и ЛНР. Ранее указ распространялся только на жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Несмотря на то, что вся семья родилась в Донбассе, последнее место прописки у Аллы Васильевны, Марии и Сергея было в Полтаве, что не позволяло им получить российские паспорта, минуя процедуру выдачи разрешения на временное проживание (РВП) и ВНЖ.

В 2016 году они переехали в Воронежскую область, поселились в селе Троицкое Лискинского района и сразу же попытались оформить разрешительные документы. Им предложили подать заявления на предоставление временного убежища, а после рассмотрения отказали в выдаче соответствующих свидетельств. Выяснилось, что семья изначально не подпадала под данную категорию. От переживаний у Аллы Васильевны случился инсульт. Из-за отсутствия документов к ней не приехала скорая помощь и женщине пришлось лечиться дома самостоятельно.

Позже семье помог начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Воронежской области. Благодаря его содействию всем троим выдали РВП.

Для следующего этапа оформления гражданства — получения ВНЖ — Алле Васильевне и Марии надо было подтвердить официальный доход, но на работу без гражданства их не брали. Кроме того, в Воронежской области они не могли найти работу, которая бы соответствовала требуемому доходу. Так семья осталась без ВНЖ.

В конце 2020 года семья переехала в город Каменск-Шахтинск Ростовской области. Так как ситуация с документами была очень сложная, им посоветовали выехать на Украину, а затем начать процесс оформления гражданства заново. Выезжать семья не хотела не только из-за боевых действий, которые там велись, но также и потому, что Сергей оканчивал девятый класс.

В проект «Не один на один» обратился бывший муж Аллы Васильевны и отец Марии — Виталий Ищук — и попросил помочь им с оформлением гражданства.

Как пояснили RT в МВД, всем троим надо было обращаться за оформлением временного убежища. При этом Мария имела право подать заявление о выдаче ВНЖ в упрощённом порядке и включить в него своего сына, так как её отец является гражданином РФ.

Семья собрала все необходимые документы, но теперь может сразу подать их на российское гражданство. В этом им сейчас помогают сотрудники миграционного ведомства.