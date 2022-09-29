Минтруд: мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что у призванных в рамках частичной мобилизации россиян будет возможность получить статус ветерана боевых действий и льготы.

«После демобилизации граждане могут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующие изменения были внесены в закон о ветеранах», — сказано в Telegram-канале правительства России.

Уточняется, что если гражданин уже имеет статус ветерана боевых действий на момент мобилизации, то он продолжит получать весь пакет мер поддержки во время прохождения службы.

Ранее Госдума одобрила законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан, а также приняла поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за неоплату ЖКУ.