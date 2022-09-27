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Госдума приняла поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по ЖКХ

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Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт.
Госдума приняла поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по ЖКХ
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Жилищный кодекс России и отдельные законодательные акты, в соответствии с которыми мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт», — сообщается на сайте ГД.

Уточняется, что авторами поправок стали депутаты от фракции «Единая Россия» во главе с заместителем председателя ГД Сергеем Неверовым.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что прорабатываются дополнительные решения для предоставления льгот мобилизованным.

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