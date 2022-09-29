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Путин поручил генпрокурору быстро реагировать на нарушения при мобилизации

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Российский президент Владимир Путин поручил генпрокурору России Игорю Краснову незамедлительно реагировать на все сообщения о нарушении прав граждан при проведении частичной мобилизации.
Путин поручил генпрокурору быстро реагировать на нарушения при мобилизации
  • РИА Новости

Путин рассказал, что, по его поручению, в призывные комиссии включены и прокуроры соответствующих уровней.

«Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», — сказал глава государства на заседании Совбеза России.

Также Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Кроме того, он на заседании подчеркнул, что мобилизация должна касаться, прежде всего, тех граждан, которые проходили службу в Вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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