Путин поручил генпрокурору быстро реагировать на нарушения при мобилизации
- РИА Новости
Путин рассказал, что, по его поручению, в призывные комиссии включены и прокуроры соответствующих уровней.
«Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», — сказал глава государства на заседании Совбеза России.
Также Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
Кроме того, он на заседании подчеркнул, что мобилизация должна касаться, прежде всего, тех граждан, которые проходили службу в Вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.