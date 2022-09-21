«Главная рекомендация — это подвижный образ жизни»: врач-геронтопсихиатр — о болезни Альцгеймера и способах борьбы с ней

21 сентября во всём мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Чаще всего это нейродегенеративное заболевание развивается у людей старше 65 лет, при этом причины его возникновения зачастую неизвестны. В интервью RT кандидат медицинских наук, врач-геронтопсихиатр и вице-президент фонда «Альцрус» Мария Гантман отметила, что наиболее характерный симптом начала болезни — нарастающая забывчивость. По её словам, пока нет лекарств, которые позволяют вылечить этот недуг, но созданы медикаменты, помогающие улучшить качество жизни пациента. Врач подчеркнула, что для предотвращения развития заболевания необходимо вести активный и здоровый образ жизни, не быть изолированным и разнообразно питаться.

— Почему болезнь Альцгеймера так называется? К какой группе заболеваний она относится?

— Её открыл врач Алоис Альцгеймер. Группа заболеваний носит название нейродегенеративных. Их суть в том, что в определённой последовательности начинают умирать нервные клетки головного мозга. В случае болезни Альцгеймера примерно описаны процессы, которые происходят при этом, но далеко не во всех случаях известна причина. Иногда известно, что дефект в гене, но обычно мы не можем сказать, в чём дело. Постепенно умирают очень многие части головного мозга, и в конце концов — сам человек от этой болезни.

— В каком возрасте чаще всего развивается болезнь Альцгеймера? Молодеет ли она или всё-таки свойственна более зрелым пациентам?

— После 65 лет. Каждое пятилетие частота болезни возрастает вдвое. То есть после 65 лет чем старше человек, тем выше вероятность заболеть. Хотя есть случаи и у молодых. Но такого, что болезнь как-то значимо молодеет, не описано.

— По каким симптомам можно заподозрить развитие этой болезни? Как ведёт себя человек?

— Характерная картина — постепенно нарастающая забывчивость недавних событий — это, как правило, первый симптом. Дальше уже присоединяются нарушения ориентировки в пространстве, забывание слов, то есть нарушение речи, изменение характера.

— Есть ли какое-то эффективное лечение на данный момент? Можно ли надеяться, что в будущем эту болезнь смогут полностью вылечить?

— Полностью вряд ли, потому что это очень разнообразное состояние. То есть если даже от какой-то одной формы найдут лечение, чего все ждут, то останутся остальные формы, при которых, скорее всего, это будет менее эффективно. Понятно, что это не одно заболевание, не одно состояние и пока что нейродегенеративные заболевания не вылечиваются до конца, но пытаются найти какое-то средство. Есть лекарства, которые позволяют «жить дольше и лучше», но жить дольше — это не доказано, а вот медленнее терять память — это доказано. Поэтому это пока максимум из того, что есть.

— Какие исследования помогают выявить заболевание? Можно ли на ранней стадии замедлить развитие болезни?

— Да, если принимать лекарства, поддерживающие память, то на какое-то время мы замедляем развитие болезни. Как выявить? Самым ранним признаком будет всё равно забывчивость. Надо быть внимательным к стойкой, сильной забывчивости. Есть сложные исследования для выявления: можно взять анализ спинномозговой жидкости, и за 10—15 лет до начала снижения памяти он уже что-то выявит. Но не будем же мы всем делать анализ спинномозговой жидкости — это нерационально.

— Кто наиболее подвержен болезни? Что нужно делать, чтобы избежать возникновения такой проблемы в будущем?

— Если у ваших бабушки, прабабушки, мамы возникла болезнь Альцгеймера, можно обратиться к медицинскому генетику. Но если форма заболевания не семейная, то ничего может не предвещать. Заболеет человек или нет, мы заранее не можем предсказать. Как снизить вероятность? Всемирная организация здравоохранения выпустила несколько лет назад методичку с рекомендациями по снижению вероятности возникновения деменции. То есть в этот список включены не только болезнь Альцгеймера, но и сосудистая деменция, например.

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Самая главная рекомендация — это подвижный образ жизни, то есть те, кто регулярно двигаются, реже страдают такими заболеваниями. Нужно дружить с кардиологом и, если у вас есть риск инфаркта или инсульта, снижать его. Вести активный образ жизни, общаться с людьми, не быть изолированным, хорошо спать, разнообразно питаться, желательно придерживаться средиземноморской диеты.

— Усиливается ли риск возникновения этой болезни после COVID-19? Как защитить от её развития пожилого родственника, если он тяжело переболел коронавирусом?

— Вообще не доказана связь болезни Альцгеймера и коронавируса. Любое тяжёлое заболевание, даже банальное ОРЗ с температурой, может ухудшать состояние пациентов с деменцией. То есть, например, у человека уже были какие-то проблемы, а потом он испытал сильный стресс (если он попал в больницу с COVID-19 или даже если тяжело перенёс заболевание дома — это огромный стресс). Это может ухудшить состояние. Есть симптомы постковидного синдрома: ослабление памяти и астения, но их ещё предстоит изучить в долгосрочной перспективе.

— Как общаться со своим заболевшим родственником? Как помочь себе, если в семье есть человек с таким заболеванием и необходимо уделять много времени уходу за ним?

— Все пациенты разные. У одних — проблемы с уходом. Нельзя оставить одного, потому что он выкручивает розетки, ручки, перебирает вещи, всё достаёт. У других проблема — наличие пролежней. У третьих проблема заключается в том, что пациент хочет водить машину, но уже делает это плохо: как у него забрать ключи и как это вообще юридически оформлять? Проблемы такие разнообразные, что мы сделали всеобъемлющий курс для родственников пациентов с деменцией. Он находится на сайте memoryhelp.ru, там есть ответы на все эти вопросы.

Общий принцип — нужно обучаться. Если вы родственник пациента с болезнью Альцгеймера, нужно получить всю информацию, почитать, посмотреть, что для вас актуально, на какой стадии находится ваш родственник. Может быть, что-то уже неактуально, а что-то будет актуально на следующей стадии. Стоит подготовиться заранее к каким-то вещам, проанализировать, какие у вас есть ресурсы, кого можно привлечь, в какие государственные службы обратиться.