Игры с деньгами: IT-компания оставила около 300 российских сотрудников без зарплаты

Сотрудники российской «дочки» литовской компании по разработке игр Game Insight обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий работодателя. Компания начала процедуру ликвидации, однако её работники с июня не получают положенные им выплаты. По словам руководства, это связано с тем, что головной офис фирмы находится в Литве, которая объявила Россию «государством-террористом». При этом часть сотрудников Game Insight пригласили работать в новую компанию, и им уже выплачивают деньги. Кроме того, мобильные игры продолжают приносить владельцу серьёзный доход.

Около 300 сотрудников российской «дочки» литовского разработчика мобильных игр остались без зарплаты — компания отказалась выплачивать им деньги. Об этом RT рассказали сами сотрудники, которые обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

Денег нет и не будет

В июне Павел Перехожих, программист компании Game Insight, которая занимается созданием мобильных игр, вышел на работу после отпуска и узнал от своих коллег, что он, как и остальные сотрудники, уволен.

«Поздним вечером 14 июня почти всем сотрудникам на почту пришло письмо о том, что Game Insight начинает ликвидацию и мы все будем уволены через пару месяцев. Нам предложили написать заявления о расторжении трудового договора. После этого сразу же стали обрубать всю инфраструктуру компании: нас отключили от рабочих чатов, сервисов и корпоративного VPN», — рассказал Перехожих в беседе с RT.

Как и десятки его коллег, он последний раз получил зарплату 10 июня. Выплат, которые должны были прийти 25 июня, никто из сотрудников не дождался.

По словам Перехожих, работники не смогли связаться с бывшими руководителями компании, вместо них на связь вышел Павел Седов, который с 21 июня официально назначен руководителем Game Insight в статусе ликвидатора.

Во время видеоконференции Седов объяснил сотрудникам, что они могут расторгнуть трудовые отношения по собственному желанию, по соглашению сторон или в связи с ликвидацией. При этом Седов признался, что, хотя по закону компания в любом случае обязана перевести сотрудникам зарплату и выплаты, денег нет и, возможно, не будет.

Работники Game Insight считают, что на них оказывают давление, чтобы компания успешно ликвидировалась. По закону юрлицо не может пройти процедуру ликвидации, пока не расплатится со своими кредиторами, в данном случае — сотрудниками.

«Единственный способ связаться с отделом кадров — написать им электронное письмо. Мы писали, что по правилам ликвидации они должны прислать нам бумажный вариант об этом юридическом процессе, а не просто электронное сообщение от себя. Они молчат, но когда кто-то из коллег просит прислать образец заявления об увольнении по собственному желанию, то отвечают через 30 минут. Я знаю лично двух человек, которые написали такие заявления, и им действительно пришли деньги после этого», — поведал Павел Перехожих.

Кроме того, компания потребовала от сотрудников, большинство из которых работают на удалёнке в разных городах России, вернуть корпоративное оборудование за свой счёт.

«У некоторых даже столы и стулья — корпоративные. Руководство прислало уведомление с требованием отправить всё это за свой счёт, и потом компания якобы вернёт деньги. Отправить компьютер со стулом и столом из Красноярска в Москву стоит 20 тыс. рублей», — поделился Павел Перехожих.

Его коллега Илья добавил, что недавно он получил перечень оборудования, которое должен вернуть. В списке был указан даже смартфон Apple iPhone 12 Pro 512GB, который ему подарили в честь пятилетия работы в компании.

«Дочка» оказалась без средств

В свою очередь, ликвидатор Павел Седов в беседе с RT заявил, что уже сейчас ясно: Game Insight не сможет пройти процедуру ликвидации и расплатиться с сотрудниками.

«Мы продаём имущество компании — компьютеры, серверы, мебель — и расторгаем все договоры. Полученные средства пойдут на погашение задолженности перед работниками, но уже сейчас понятно, что их не хватит. Я буду ходатайствовать в арбитражном суде о банкротстве компании и потом передам функции конкурсному управляющему», — сказал Павел Седов.

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По его словам, компания должна своим работникам от 80 до 90 млн рублей. В лучшем случае вырученные от продажи имущества деньги составят треть от общей задолженности. То есть около 300 сотрудников Game Insight останутся без выплат, положенных им по закону.

«С момента, как я стал ликвидатором, около 50 человек написали заявления об уходе по собственному желанию. Когда у компании появляются средства, мы выплачиваем им положенные деньги в порядке очереди. Из этих 50 человек выплаты получили примерно 15—20 человек», — добавил Седов.

Как отмечает Седов, российская компания не может погасить долги перед своими работниками из-за её зарубежных связей с учредителем и заказчиком.



Единственным учредителем Game Insight является закрытое акционерное общество «Гейм Инсайт Групп», которое с 2014 года зарегистрировано в Литве. Там же зарегистрирована компания, которая, по словам Седова, является единственным заказчиком этого разработчика мобильных игр.

В мае сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм».

«У Game Insight только один клиент, а значит, и источник доходов. Эта компания зарегистрирована в Литве. Сказать, как она называется, я не могу, потому что руководство запретило это делать. После решения литовского сейма любой платёж российскому юридическому или физическому лицу, даже через третьи страны, автоматически влечёт за собой уголовное преследование. Исходя из этого, литовская компания-заказчик больше не может иметь дела с Game Insight, а учредитель — «Гейм Инсайт Груп» — не может переводить деньги своей «дочке», — пояснил Павел Седов.

Миллион долларов за последний месяц

Однако сотрудники Game Insight не верят, что компания-учредитель не может перевести деньги из-за рубежа. Дело в том, что некоторые из них за неделю до сообщений об увольнении получили на почту письмо с предложением «продолжать делать и поддерживать хорошие игры».

Менеджер проекта в Game Insight Мечислав Прокофьев рассказал RT, что несколько его коллег приняли предложение о новой работе.

«Ликвидатор Павел Седов утверждает, что нет возможности переводить деньги из материнской компании в Россию, но это ложь. 10 июня некоторым моим коллегам пришло предложение перейти в новую компанию, которая будет заниматься поддержкой уже существующих игр. 10 июля они уже получили первую зарплату. А значит, литовский офис Game Insight как-то нашёл способ переводить средства в Россию», — сообщил Прокофьев.

В распоряжении RT также оказался трудовой договор, который один из бывших сотрудников Game Insight заключил с новой компанией — ООО «Дата код». Согласно открытым данным, она была зарегистрирована 30 июня этого года.

Мечислав Прокофьев подчёркивает, что Game Insight далеко не единственная российская компания, у которой головной офис находится за рубежом. По его словам, «сейчас это скорее норма для отечественного геймдева» (сфера разработки компьютерных игр. — RT).

«Не знаю, как в других компаниях, но Game Insight уход в Европу был нужен только, чтобы платить налоги кому угодно, лишь бы не России. А сейчас, с одной стороны, они продолжают работать в России, так как их проекты поддерживаются нашими гражданами, а с другой, шумиху с увольнением большинства можно удобно использовать, чтобы показать, что ты поддерживаешь повесточку и западные тренды против России. Очень надеюсь, что подобной антироссийской деятельностью компании заинтересуется Генеральная прокуратура», — сказал Мечислав.

Гендиректор литовской компании — владельца Game Insight Анатолий Ропотов в мае этого года основал в Лондоне игровую студию UltraHorse Ent.

Кроме того, несмотря на ликвидацию российской «дочки», головной офис Game Insight продолжает зарабатывать на мобильных играх, которые поддерживают российские программисты и разработчики. По открытым данным, только за последние 30 дней пользователи больше 500 тыс. раз скачивали мобильные игры компании, а её доход составил больше 1 млн долларов.

Программист, геймдизайнер и гендиректор студии видеоигр Siberian Koala Евгений Анищенко отмечает, что большинство российских компаний из сферы разработки игр действительно имеют головные офисы за рубежом: на Кипре, в США, Израиле и других странах.

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«Во-первых, это связано с тем, что там такие компании имеют льготное налогооблажение. Во-вторых, есть и политические моменты: компании легче работать с западными партнёрами, имея юрлицо, например, на Кипре или в Лондоне. То есть там, на Западе, компания публикует игры от западного юрлица, а в Россию переводит деньги самим разработчикам игр», — пояснил собеседник RT.

По словам Анищенко, компании столкнулись со сложностями перевода денег из-за западных санкций, однако большинство фирм не хочет уходить из России. В том числе это связано с тем, что здесь уровень зарплат среди разработчиков игр на порядок ниже, чем среди специалистов в Европе и США.

«Кто-то переводит деньги через посредников, кто-то разделяет бизнес на российский и зарубежный. То есть компании всё же пытаются найти какие-то способы разрешить эту проблему, хотя они и оказались в очень нестабильной ситуации», — подытожил Евгений Анищенко.