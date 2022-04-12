«Работать за рубли или валюту»: почему IT-специалисты выбирают не уезжать из России

На фоне западных санкций Россия всё больше вкладывается в развитие отечественных IT-продуктов и поддержку специалистов. Так, с 24 февраля госсектор вдвое увеличил количество объявлений о найме IT-специалистов на работу в ведомства и подведомственные компании. В то же время с конца февраля из России выехали несколько десятков тысяч IT-специалистов: часть из них планируют вернуться обратно, часть — остаться за границей. О том, почему айтишники уехали или остались на родине, чего они боятся и как находят новую работу — в материале RT.

iOS-разработчик из Москвы Лев Журавлёв работал в крупной американской IT-компании, а когда из-за санкций фирма стала закрывать сотрудничество с российскими проектами, работодатель предложил ему релокацию: оплатить перелёт и проживание семьи в другую страну, изменить зарплату в зависимости от выбранного места.

«Первое время я со своей семьёй подумывал о том, чтобы на время уехать и поработать из другой страны, посмотреть возможные места для жизни. Но делать это, когда так поступали многие, было неразумно: цены на билеты и недвижимость сильно выросли, стали появляться новости о трудностях с оплатой российскими картами за рубежом. Правильно было в этой ситуации не паниковать и не принимать решений на эмоциях, а их как и у всех было довольно много», — рассказывает 25-летний разработчик.

В итоге Журавлёв остался в России и нашёл работу с зарплатой в три раза выше.

Не стартапом единым

Вместе с тем, по данным, российской ассоциации электронных коммуникаций, в конце февраля и марте страну покинули 50–70 тыс. IT-специалистов. В объединении компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» количество уехавших с конца февраля айтишников оценили в 18-20 тыс. человек. Именно поэтому за последние полтора месяца господдержка IT-индустрии и российских специалистов стала одним из самых важных вопросов в сфере импортозамещения.

Так, в начале марта президент страны подписал указ, который освобождает IT-компании от уплаты налога на прибыль в течение трёх лет, вводит иные налоговые льготы, даёт возможность получать кредиты по сниженной ставке (не более 3 %), а молодым специалистам предоставляют отсрочку от призыва в армию, а также льготную ипотеку.

Между тем, государственные ведомства и подведомственные компании с 24 февраля вдвое увеличили количество IT-вакансий на рынке труда. Об этом говорят данные исследования рекрутингового сервиса HeadHunter, опубликованного в середине марта. Только за три недели, с 24 февраля до 15 марта, на портале было опубликовано на 108% больше объявлений по поиску IT-специалистов в госкомпании.

Одна из крупнейших государственных IT-компаний НИИ «Восход» только в начале марта опубликовала около 20 объявлений о поиске IT-специалистов: разработчиков, системных администраторов, тестировщиков, администраторов проектов. При этом, как пояснили в компании, поиск новых сотрудников связан не с оттоком специалистов, а с появлением новых проектов и рабочих задач.

НИИ «Восход» разрабатывает IT-решения для государственных интернет-порталов, в том числе МВД, МЧС, Минобороны, Росгвардии, Минздрава, ФСБ, Генпрокуратуры, Росстата.

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«Мы ищем новые кадры по трём причинам: для работы над новыми проектами, для усиления команд, работающих над проектами, а также для замены сотрудников, которые получили повышение. Повышение эффективных работников — наша регулярная практика, яркий тому пример — несколько топ-менеджеров НИИ «Восход», которые построили карьеру в Институте, начав с рядового специалиста», — рассказал RT и.о. директора НИИ «Восход» Максим Рымар.

По его словам, за последние два месяца ситуация с наймом IT-специалистов для госкомпании изменилась в лучшую сторону, поскольку соискатели стали обращать больше внимания на стабильность компании.

«У кандидатов изменились критерии выбора компании-работодателя. Стабильность, масштабность и длительность проектов стали более приоритетными. Стартапы или короткие проекты — за два месяца придумать и реализовать какой-то новый функционал — сейчас мало кому интересны», — отметил Рымар.

Собеседник считает, у «Восхода» есть очень важное преимущество в привлечении новых сотрудников — возможность создавать автоматизированные информационные системы федерального значения, которые не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом.

«Мы сотрудничаем с государством с 1972 года и имеем исключительные компетенции и экспертизу в сфере разработки, внедрения и сопровождения таких проектов. К тому же на наших сотрудников распространяются все льготы, введённые для поддержки IT-специалистов. Плюс мы предлагаем конкурентноспособную зарплату, профессиональное обучение, а ещё хорошее ДМС, спортзал в офисе и охраняемую парковку для всех сотрудников», — добавил Максим Рымарь.

Сотрудник НИИ Антон Полынский работает в сфере IT уже больше 12 лет, и за всё это время, по его словам, вопрос «уехать из России или остаться» для него даже не вставал. Он говорит, что работа в госкомпании его привлекает возможностью создавать уникальные для России информационные системы и программные обеспечения.

«Например, сейчас я работаю над развитием и поддержкой Национального Удостоверяющего центра. Это абсолютно новый для российского IT-сегмента проект: мы обеспечиваем возможность для российских владельцев сайтов получать сертификаты безопасности без обращения в иностранные удостоверяющие центры», — рассказывает Полынский.

По его словам, IT-специалисты, которые думают о том, чтобы переехать из страны, не всегда решаются на это из-за финансовых рисков, стресса от переезда и неоднозначного отношения к русским.

«Высокий уровень зарплаты больше не является определяющим фактором для переезда за рубеж — большинство экспертов смотрят на стабильность компании, характер проекта и условия жизни», — уверен собеседник.

«Нас стараются удержать»

Другой собеседник RT, программист и разработчик, автор Telegram-канала о разработках в сфере IT-технологий Алексей (имя изменено) говорит, что специалисты уезжают из страны, потому что боятся неопределённости.

«Раньше разработчики обычно переезжали, когда находили работу с релокейтом — это когда работодатель тебе оплачивает все издержки переезда, помогает с документами. Таких работодателей не очень много. То есть основная мотивация была такая: переезжать, только если не потеряешь в уровне жизни. Сейчас это изменилось: люди боятся, что в России жизнь станет хуже, и готовы сами оплачивать себе переезд, терять уровень жизни. При этом у меня лично ощущение такое, что многие уехали не навсегда, а пересидеть неопределённость», — говорит собеседник RT.

По его словам, IT-специалисты, которые решаются на эмиграцию, выбирают в основном ближние к России страны — Грузия, Армения, Сербия. Алексей признаёт, что в России IT-специалистам стали предлагать очень неплохие зарплаты, но опасается, что когда зарубежные компании полностью покинут страну, работодатели перестанут конкурировать за сотрудников.

«Рынок обеспечил нам высокие зарплаты из-за того, что наши компании конкурировали с зарубежными за работников. Сейчас важно, что мы можем уехать, и поэтому нас стараются удержать. А если не сможем, стараться больше будет не надо, рынок продиктует новые условия — и придётся нам пахать за 50 тыс. рублей», — объясняет Алексей.

По его словам, среди IT-специалистов, особенно в марте, ходили упорные слухи о том, что границу вот-вот закроют или власти запретят IT-специалистам выезжать из России.

«Но из моих близких знакомых ни у кого не было проблем с выездом. Важно отметить: у страха глаза велики. Никто ни в чем не уверен, никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация: возможно, всё вернется на круги своя, возможно наше IT пойдёт на китайский рынок. Многие из нас копят бабло в валюте и крипте и ждут, куда всё пойдет», — говорит программист.

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Тестировщик Алиса рассказала RT, что временно переехала в Турцию вместе с мужем, который работает в техподдержке. Оба супруга работают удалённо и в Турцию прилетели сюда «на разведку» — выяснить условия жизни.

«В Турции можно жить без визы легально пару месяцев, дальше мы пока не загадываем — надеемся, что ситуация стабилизируется. Меня беспокоит, как сложится жизнь в России в связи с введением санкций: пропажа и подорожание продуктов питания и корма для животных, невозможность бесконтактной оплаты телефоном, отключение сервисов», — добавила она.

«Зарплата увеличилась в три раза»

Президент объединения компаний-разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров уверен, что в течение следующих восьми-десяти месяцев в Россию вернутся от трети до половины уехавших IT-специалистов. Это связано как с трудностями эмиграции, так и с тем, что в России увеличится количество интересных и крупных проектов.

Так, в странах, куда в последние полтора месяца приезжают много россиян — Армения, Грузия, Турция, Таиланд — владельцы недвижимости в несколько раз подняли цены на жильё. Нередко квартир просто не остаётся из-за высокого спроса, ведь уехали не только программисты, но и многие молодые люди, привыкшие жить за границей или испугавшиеся мобилизации, добавляет эксперт.

В конце марта стало известно, что из-за наплыва россиян, украинцев и белорусов аренда недвижимости в столице Грузии Тбилиси увеличилась на 30-50% по сравнению с концом февраля, в Ереване — на 30%, в турецких городах Анталье и Аланье — в 2,5-3 раза.

«В этих странах в целом из-за кризиса растут цены на продукты, бензин. Люди сталкиваются с неожиданно высокими ценами на медицинское обслуживание, образование детей», — говорит Макаров.

Кроме того эмигрировавшие россияне сталкиваются с растущей русофобией, которая постоянно нагнетается СМИ и правительствами западных стран. «Эта русофобия создана не против детей и не против тех, кто уезжает из России, но парадоксальным образом она бьёт в первую очередь именно по ним», — добавляет он.

Глава «Руссофта» уверен, что российские компании смогут привлечь IT-специалистов, поскольку государство уже увеличивает количество крупных проектов, которые создают спрос на их услуги.

«IT-специалистам в первую очередь интересна большая работа с перспективами развития своих навыков. За последние полтора месяца количество IT-специалистов, которые хотят устроиться в российские компании, увеличилось с 1,8 на одну вакансию почти до 3», — добавляет Валентин Макаров.

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iOS-разработчик Лев Журавлёв рассказал, что когда он разместил на сайте по поиску работы своё резюме, то в первые же часы получил несколько десятков откликов с приглашениями на собеседование. В результате он согласился на предложение от российского банка с зарплатой в три раза больше, чем та, которую он получал в зарубежной компании.

«Тут встал вопрос: хочу ли я остаться в России и работать за рубли или всё-таки воспользоваться возможностью переехать и работать за валюту. В итоге мы с семьёй приняли решение остаться. Это было связано со сложностями во время полноценного переезда, отрыва семьи от привычной среды и погружения в другую культуру в короткие сроки», — говорит собеседник.

За последние полтора месяца в России произошла серьёзная перетасовка IT-специалистов между компаниями, считает Лев. Больнее всего она ударила по начинающим разработчикам: компании отменили стажировки для новичков, а на работу готовы принимать опытных специалистов.

«У меня хороший опыт в сфере разработки: для программистов моего и более высокого уровня перетасовка прошла по большей части благоприятно. А вот начинающим найти работу ещё сложнее, чем раньше, — говорит разработчик. — Я думаю, что уехали те специалисты, кто ещё до санкций подумывал о переезде. Опытные айтишники, которые хотели улучшить свои условия труда, получили возможность занять эти освободившиеся места».