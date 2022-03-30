Аналитик Комиссаров отметил спрос на экономистов и сотрудников в сфере IT

Спрос на IT-аналитиков, экономистов и системных администраторов на рынке труда в марте вырос примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошедших двух лет. А спрос на торговых представителей и дизайнеров упал почти на 30%. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель дирекции сервисов на основе данных Университета 2035 Андрей Комиссаров.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет (2020 и 2021 годы) в марте этого года количество вакансий на рынке труда для IT-аналитиков увеличилось на 20%. Немного меньше, но вырос спрос на экономистов и системных администраторов. Почти на 15% возросло количество вакансий для разработчиков (программистов) и инженеров. Также наблюдается повышенная востребованность в преподавателях и техниках», — рассказал эксперт.

Кроме того, на рынке наблюдается рост спроса на тестировщиков и аналитиков. А вот для таких специалистов, как торговый представитель и дизайнер/верстальщик предложений для трудоустройства стало значительно меньше.

«По этим профессиям наблюдается падение спроса на кадры в районе 30%. Более чем на 20% меньше вакансий для HR-специалистов, маркетологов, специалистов SEO и SMM. Почти на 20% меньше спрос на менеджеров по продажам», — подчеркнул Комиссаров.

Эксперт добавил, что в пределах 10% снизился спрос на такие кадры, как менеджер проектов, директор, помощник руководителя, консультант, бухгалтер и администратор.

«В настоящее время мы видим только быструю, непосредственную реакцию рынка труда на происходящие события. Но с высокой долей вероятности более медленная, постепенная реакция, вызванная активным переходом на импортозамещение, внесёт ещё более весомые коррективы в востребованные профессии на рынке», — заключил Комиссаров.

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