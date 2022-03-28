Основатель SuperJob Захаров дал рекомендации по поиску работы
- Gettyimages.ru
- © mihailomilovanovic
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что лучше всего подготовить резюме заранее. Также можно посмотреть имеющиеся вакансии, походить по собеседованиям.
«Даже если ты не собираешься куда-то переходить, поход на собеседование — это тренинг. Посмотреть, что предлагают в других местах», — отметил Захаров.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.