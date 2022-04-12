IT-специалисты рассказали о зарплатных ожиданиях на старте карьеры

Аналитики в ходе опроса выяснили, на какую зарплату рассчитывают айтишники на старте и почему россияне хотят переучиваться на IT-специалистов. Опрос провёл исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Треть опрошенных (30%) на старте карьеры рассчитывают получать от 100 тыс. рублей. Ещё 30% полагают, что зарплата должна быть от 70 тыс. рублей, 29% думают, что от 50 тыс. рублей, а 7% — менее 50 тыс. рублей.

Согласно данным опроса, треть жителей (33%) переучиваются на IT-специалистов ради высокой зарплаты. Возможность работать удалённо и подстраивать рабочий процесс под себя стимулирует учиться 20% опрошенных.

19% выбирают новую специальность, чтобы быть востребованным специалистом, 8% — ради комфортных условий работы, 6% — ради возможности работать на любую крупную компанию, 5% — из-за возможности уехать из региона на работу в столицу, 4% — из-за возможностей, которые сейчас предоставляются в стране айтишникам, и лишь 1% отметил возможности для карьерного роста.

Исследование проводилось среди 1720 жителей страны в возрасте 18—55 лет.

Ранее центр подбора IT-специалистов SymbioWay провёл исследование, согласно которому 40% работников данной отрасли не планируют уезжать из России, а 20% даже не думали об этом.