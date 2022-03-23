Исследование: большинство IT-специалистов не планируют уезжать из России
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При этом, как сообщает «Газета.Ru», ещё 40% таких специалистов намерены уехать или уже уехали.
«В ходе исследования также выяснилось, что часть специалистов уже вернулась либо собирается вернуться в ближайшие месяц-два», — заявил программный директор факультета backend-разработки направления «Программирование» в Skillbox, директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay Даниил Пилипенко.
По его словам, специалисты ожидают заметного роста спроса на разработчиков до конца года.
«Спрос может увеличиться в полтора-два раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года», — добавил Пилипенко.
Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.
«Взгляд» передавал, что в Госдуме обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.