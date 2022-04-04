Депутат Госдумы Горелкин прокомментировал ситуацию с IT-специалистами

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал ситуацию с IT-специалистами.

«Сегодня постепенно индустрия осознаёт новые реалии, постепенно адаптируется. Даже те, кто уехал из страны, во многом продолжают работать на российские компании, только уже удалённо», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По словам депутата, с учётом того, что ряд зарубежных IT-компаний уходят из России, образуются большие новые ниши.

«Эти ниши обеспечат отечественной индустрии не только новый интересный вызов, но и загрузят IT-компании новыми проектами, в том числе связанными с импортозамещением во многих крупных и мелких сегментах», — отметил Горелкин.

По мнению депутата, в течение нескольких лет отечественная индустрия получит очень хорошие инвестиции.

Ранее центр подбора IT-специалистов SymbioWay провёл исследование, согласно которому 40% работников данной отрасли не планируют уезжать из России, а 20% даже не думали об этом.