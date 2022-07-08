«Результат превзошёл все ожидания»: какие задачи смогут выполнять новейшие Ми-171А3 и БАС-200
- БАС-200 / Ми-171А3
- РИА Новости
На выставке «Иннопром» были представлены модель офшорного вертолёта Ми-171А3 и беспилотный летательный аппарат БАС-200. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Холдинг «Вертолёты России» принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». В рамках единой экспозиции Госкорпорации «Ростех» холдинг представил модель офшорного вертолёта Ми-171А3, а также беспилотный летательный аппарат БАС-200», — говорится в пресс-релизе холдинга.
По информации «Ростеха», новый вертолёт Ми-171А3 призван обеспечить технологическую независимость компаний топливно-энергетического комплекса, а также повысить эффективность поисково-спасательных операций в Арктическом регионе. Кроме того, вертолёт отвечает повышенным требованиям к безопасности полётов над водной поверхностью и соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа).
Как заявил главный конструктор Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолёты России» Сергей Каюмов, вертолёт Ми-171А3 за счёт своих лётно-технических характеристик будет незаменим в топливно-энергетическом комплексе, а также «повысит эффективность обслуживания удалённых от берега шельфовых буровых платформ».
По его словам, Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своём классе: его максимальная взлётная масса — 13 т, машина может перевозить до 24 пассажиров, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек, и преодолевать расстояние более 800 км.
«Кроме того, благодаря возможности работы в условиях пониженной видимости при полном отсутствии естественных ориентиров и наземного радионавигационного сопровождения Ми-171А3 расширит возможности проведения поисковых и спасательных операций на море, в Арктике», — цитирует Каюмова пресс-служба «Ростеха».
Напомним, вертолёт Ми-171А3 впервые был представлен широкой публике в июле 2021 года на выставке МАКС-2021, а уже в конце года его первый опытный образец был передан в Национальный центр вертолётостроения (НЦВ) «Миль и Камов».
В преддверии выставки «Иннопром» Ми-171А3 совершил первый полёт по кругу продолжительностью 25 минут, который подтвердил исправность систем и оборудования машины, а также готовность к первому этапу лётных предварительных и сертификационных испытаний.
- Модель гражданского транспортного вертолёта Ми-171А3 на стенде «Ростеха» международной промышленной выставке «Иннопром-2022»
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Как сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, Ми-171А3 может использоваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Вертолёт может работать при температурах воздуха от –50 до +50 °С. Кроме того, Ми-171А3 оснащён системой аварийного приводнения, обеспечивающей посадку на волны высотой до пяти метров.
«Комплекс бортового оборудования с бесплатформенной инерциальной навигационной системой позволяет выполнять полёты над морем в условиях пониженной видимости и отсутствия естественных ориентиров. Машина может летать в режиме автоматического полёта как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от наземного радионавигационного обеспечения. Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное пилотирование на всех этапах полёта, что снижает нагрузку на экипаж», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.
БПЛА БАС-200
Что касается винтокрылого беспилотника БАС-200, то эта машина способна поднимать в воздух более тяжёлые грузы, чем, например, мультикоптеры, «не уступая и даже приумножая при этом продолжительность полёта», сообщили ранее в «Ростехе».
В компании отмечают, что за счёт высокой в своём классе грузоподъёмности (50 кг) БАС-200 способен решать широкий спектр задач. В частности, проводить мониторинг местности в любое время суток, перевозить некоторые грузы, осуществлять аэрогравиметрическую, магнитометрическую и тепловизионную съёмку, а также выполнять поисково-спасательные операции. Кроме того, этот беспилотник обладает возможностью транслировать информацию в режиме реального времени и осуществлять лазерное сканирование местности.
«БАС-200 планируется применять для геофизической разведки, в том числе и в труднодоступных регионах Арктической зоны. Благодаря неприхотливости в эксплуатации, мобильности и автономности одним из наиболее перспективных применений БАС-200 является геологоразведка, поиск новых нефтяных и газовых месторождений», — говорится в материалах «Ростеха».
Максимальная взлётная масса этого винтокрылого БПЛА — 200 кг, дальность полёта — до 430 км, стандартный запас топлива — 57 л, продолжительность полёта — 4 часа. БАС-200 может развивать скорость до 160 км/ч и эксплуатироваться при температуре воздуха от -30 до +45˚С.
Предполагается, что беспилотник будет особо востребован в труднодоступных регионах страны: в Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Впервые БАС-200 также был представлен на авиасалоне МАКС в июле прошлого года. Тогда машина стала первым в истории беспилотным участником лётной программы. К февралю 2022 года были готовы три опытных образца этой винтокрылой машины, а в апреле они уже успешно прошли и закончили производственные и приёмо-сдаточные испытания.
Затем опытные образцы были переданы в лётно-исследовательский центр НЦВ «Миль и Камов» для сертификационных испытаний, которые должны завершиться в 2022 году. После этого начнётся серийное производство БАС-200.
«Высокий функционал»
Как заявил в комментарии RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, недавний испытательный полёт Ми-171А3 и демонстрация его модели на выставке «Иннопром» подтвердили правильность принятых конструкторских решений при разработке этой машины.
«Этот вертолёт предназначен для решения задач в таких условиях, в которых ранее российские винтокрылые машины активно не применялись. Ми-171А3 создан в соответствии с требованиями, которые предъявляют к вертолётам, работающим в интересах нефтегазовой индустрии на международном уровне. То есть это машина, которая может выполнять длительные полёты над местностью со сложным рельефом или над морем», — пояснил эксперт.
По совокупности этих факторов Ми-171А3 будет очень полезной машиной при обслуживании нефтегазовых месторождений, находящихся в отдалённых регионах, в том числе на Крайнем Севере, считает Пантелеев.
- Символика Холдинга «Вертолёты России»
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Россия не отказывается от замыслов по освоению новых месторождений, в том числе за полярным кругом, поэтому принципиально важно предоставить возможность российским компаниям использовать такую передовую технику, как Ми-171А3», — заявил аналитик.
Кроме того, Пантелеев отметил, что уже сейчас к Ми-171А3 проявляют существенный интерес те вертолётные компании, заказчики которых связаны именно с нефтегазовым сектором, в том числе зарубежные.
«При этом в отличие от предшественников Ми-171А3 обладает обновлённым, авариестойким фюзеляжем, изготовленным из композитных материалов, что наделяет его уникальными характеристиками в своём классе. Плюс к этому вертолёт имеет значительно модернизированный пилотажно-навигационный комплекс», — констатировал эксперт.
Что касается БАС-200, то Пантелеев назвал этот БПЛА крайне актуальной разработкой среди других проектов беспилотных авиационных систем.
«Он очень пригодится при отработке беспилотной логистики на дальнем севере — в регионах с низкой плотностью населения и со слабо развитой инфраструктурой. БАС-200 может намного чаще совершать вылеты из региональных центров, с так называемой большой земли, чем обычная небеспилотная авиация. Время доставки грузов сократится, повысится качество сервиса. БАС-200 может развозить важную корреспонденцию, а также переносить на себе, например, оборудование для обнаружения утечек газа», — пояснил аналитик.
В свою очередь, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов отметил, что использование такого беспилотного летательного аппарата, как БАС-200, может быть выгодным приобретением для тех компаний, которым необходима регулярная доставка нетяжёлых грузов.
«При проектировке БАС-200 было достаточно непросто выстроить его систему управления, но зато результат превзошёл все ожидания: этот аппарат очень эффективен в труднодоступной местности и может выполнять частые рейсы. Ценно и то, что БАС-200 скоро уже можно будет запускать в серийное производство и позиционировать его на мировом рынке», — сказал эксперт в комментарии RT.
При этом аналитик уверен, что, несмотря на санкционную войну Запада против России, передовые продукты российской авиации Ми-171А3 и БАС-200 буду востребованы у иностранных партнёров, «которые не приемлют антироссийскую истерию».
«Многие страны мира не поддерживают акцию коллективного Запада по противодействию РФ. Эти государства намерены наращивать связи с Россией, в том числе в лёгкой авиации. Ми-171А3 и БАС-200 будут популярны у зарубежных компаний, поскольку они оценят их высокий функционал и соотношение «цена — качество», — заключил эксперт.
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