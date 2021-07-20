479 участников и громкие премьеры: какая новая техника представлена на авиакосмическом салоне МАКС-2021

В подмосковном Жуковском начинает работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Как отмечают эксперты, в этом году выставка богата на громкие новинки. В частности, российские производители представят перспективный истребитель, бизнес-версию лайнера SSJ-100, пассажирские самолёты Ил-114-300 и МС-21-310 с двигателями ПД-14. Также на МАКС впервые будут показаны вертолёты Ми-171А3, Ка-32А11М и «Ансат-М». Зарубежные предприятия привезли в Жуковский дальнемагистральный лайнер А350-1000 и усовершенствованный турбовинтовой самолёт L-410NG. Специалисты называют МАКС-2021 крупнейшей в этом году авиационной выставкой в мире.

Во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Деловая программа выставки продлится до 23-го числа, а широкая публика сможет ознакомиться с экспозицией 21—25 июля.

Во время работы салона возможности современной авиатехники над аэродромом Лётно-исследовательского института имени М.М. Громова продемонстрируют лётчики пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Беркуты», «Соколы России» и индийской эскадрильи Sarang.

Как отмечают эксперты, в этом году МАКС необычайно богат на громкие премьеры перспективных образцов военной и гражданской техники. Список участников насчитывает 479 организаций из РФ и других государств.

Из крупнейших зарубежных корпораций свою продукцию представят Airbus, Boeing, французский производитель двигателей и электронной аппаратуры Safran, немецкий двигателестроительный гигант MTU Maintenance, российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. В заочном формате участие в салоне принимает бразильская авиастроительная компания Embraer.

«С учётом объективных ограничений из-за COVID-19 в этом году МАКС можно назвать крупнейшей в мире международной выставкой авиакосмической техники. Для многих компаний салон в Жуковском — уникальная возможность продемонстрировать свою продукцию не только российским партнёрам, но и широкому кругу потенциальных иностранных заказчиков», — отметил в беседе с RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Неподдельный интерес»

Однако главной премьерой салона, по мнению экспертов, станет презентация нового российского истребителя, которую проведёт «Ростех». Облик и характеристики машины пока остаются интригой, однако из тизера, который распространила госкорпорация, следует, что самолёт будет оснащён одномоторным силовым агрегатом, нетрадиционным для отечественной двигателестроительной школы.

Также предполагается, что истребитель разработан в значительной степени для экспортных целей, поскольку в видеоролике можно увидеть лётчиков ВВС из разных государств.

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«Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный законодатель мод в создании боевых самолётов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — заявили в «Ростехе» в преддверии презентации самолёта.

Обширную экспозицию на МАКС-2021 представляет Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Посетители салона могут ознакомиться с экспортной модификацией истребителя пятого поколения Су-57, бизнес-версией ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ-100, региональным самолётом Ил-114-300.

Дебютантом выставки в Жуковском станет пассажирский самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 разработки предприятия «ОДК-Пермские моторы». Первый полёт эта машина совершила в декабре 2020 года. Ранее на лайнеры семейства МС-21 устанавливались агрегаты PW1400G американской компании Pratt & Whitney.

Как ожидают в ОАК, МС-21 с началом коммерческой эксплуатации станет одним из лучших самолётов в своём классе благодаря оригинальной аэродинамической схеме, оснащению российскими двигателями, использованию новых сплавов, композиционных материалов и бортового оборудования.

Серийное производство МС-21 должно быть запущено в 2022 году. По последним данным, объём портфеля заказов на семейство этих пассажирских машин составляет 175 единиц.

В сегменте лёгкой авиации на МАКС-2021 впервые представлен многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал», создающийся на замену легендарному Ан-2. Как утверждает разработчик, компания «Байкал Инжиниринг», машина станет надёжным, неприхотливым в обслуживании и доступным по цене транспортным средством. Главным инвестором проекта выступает Минпромторг РФ.

ЛМС-901 «Байкал»

© «Байкал-инжиниринг»

«Байкал» разрабатывается с учётом всех современных тенденций в малой авиации. Одна из главных особенностей ЛМС-901 заключается в необычайно низкой цене лётного часа — 30 тыс. рублей.

По ряду характеристик ЛМС-901 должен превзойти западные аналоги — Cessna 208, Quest Kodiak 100, Pilatus PC-6. В планах разработчика — обязательно выйти на экспорт и занять до 5% общемирового рынка лёгких многоцелевых самолётов.

Как заявил в майском интервью RT главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Дёмин, первое время машина будет оснащаться американским силовым агрегатом General Electric. Однако в дальнейшем ЛМС-901 получит российский двигатель ВК-800СМ, что «сильно снизит риски для заказчиков».

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Среди зарубежных самолётов дебютантом МАКС-2021 является широкофюзеляжный лайнер А350-1000, рассчитанный на перевозку 440 пассажиров в одноклассной компоновке. Дальность полёта машины может превышать 16 тыс. км.

К преимуществам своего детища Airbus относит двигатели Rolls Royce Trent XWB 97 с увеличенной на 15% тягой, а также широкую интеграцию современных материалов — лайнер на 53% изготовлен из композитов.

Собственную новинку самолётной техники представила публике чешская компания Aircraft Industries (Let Kunovice). В Жуковском предприятие демонстрирует изделие L-410NG — представителя нового поколения популярного в социалистические времена многоцелевого турбовинтового чехословацкого L-410 Turbolet.

Как отмечается в материалах производителя, по сравнению с предшественником модернизированный самолёт имеет повышенную грузоподъёмность, самую просторную пассажирскую кабину в своей категории, улучшенные лётные и эксплуатационные характеристики.

«Новая конструкция крыла с кессонными топливными баками (wet wings) и увеличенной вместимостью объёма топлива открывает новые возможности для более широкого использования самолёта в качестве морской, патрульной и наблюдательной версии», — сообщается на сайте Aircraft Industries.

«Уникальные возможности»

Из вертолётной техники на МАКС-2021 представлен ряд новейших российских машин. Одна из них — Ми-171А3 — первый вертолёт в РФ, созданный специально для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ.

Он был разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Ми-171А3 приспособлен под перевозку людей, грузов и проведение поисково-спасательных миссий. Первый полёт машины запланирован на начало 2022 года.

«Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своём классе — он позволяет перевозить 24 пассажира, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек. В то же время Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене лётного часа более чем на 20%», — отмечается в материалах «Ростеха».

Вертолёт Ми-171А3

© Ростех

Ещё одна премьера авиакосмического салона в Жуковском — многоцелевой вертолёт Ка-32А11М, являющийся глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя на международном рынке Ка-32А11ВС.

Машина оснащена газотурбинным двигателем ВК-2500ПС-02 с электронно-цифровой автоматизированной системой управления. Мощность силового агрегата позволяет использовать внешнюю подвеску грузоподъёмностью до 5300 кг. Также модернизации подверглись авионика и кабина вертолёта.

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Впервые на МАКС-2021 демонстрируется усовершенствованный многофункциональный вертолёт лёгкого класса «Ансат-М». Первый полёт эта машина совершила в конце 2020 года. В ходе испытаний аппарат подтвердил заявленную дальность в 640 км. При этом с дополнительным топливным баком дистанция полёта увеличивается до 790 км.

«Ансат-М» получил современный автопилот, новые лопасти несущего и рулевого винтов, которые благодаря улучшенной аэродинамике снижают уровень шума и увеличивают взлётный вес вертолёта до 3800 кг. Важной новацией машины стало более широкое использование композитов в конструкции — их доля выросла с 15 до 35%.

Как заявил Олег Пантелеев, несмотря на пандемию коронавируса, организаторам МАКС-2021 удалось собрать на площадке в Жуковском обширную экспозицию перспективной авиационной техники и организовать насыщенную деловую программу.

«МАКС проходит в сложных условиях, но, насколько можно судить, организаторам удалось максимально сократить риски, связанные с COVID-19. Прослеживается интерес иностранцев и стремление российских производителей удивить новинками. Ряд отечественных образцов, безусловно, можно назвать громкими мировыми премьерами, за которыми, видимо, последуют переговоры о сотрудничестве», — полагает эксперт.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также обратил внимание на то, что трудности, вызванные пандемией коронавируса, не помешали представить на МАКС-2021 обширный ряд новинок.