«Ростех» показал фотографию носовой части новейшего боевого самолёта
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Ждите новые подробности сегодня в полночь ⚡— Ростех (@RostecRussia) July 18, 2021
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В социальных сетях появились изображения с носовой частью истребителя и надписью: «Ребята, вы правда думаете, что нам всё ещё нечем вас удивить?»
Также ранее «Ростех» опубликовал изображение с частью фюзеляжа самолёта.
В зеркальных панелях оптико-локационной станции нового истребителя отражается корабль, похожий на эсминец ВМС Великобритании «тип 45».
13 июля на YouTube-канале корпорации появилось видео, анонсирующее новый самолёт.