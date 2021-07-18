«Ростех» показал фотографию носовой части новейшего боевого самолёта

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Госкорпорация «Ростех» показала фотографию носовой части новейшего однодвигательного боевого самолёта, который должны презентовать на МАКС-2021 в Жуковском.
«Ростех» показал фотографию носовой части новейшего боевого самолёта
  • © Ростех / Telegram

В социальных сетях появились изображения с носовой частью истребителя и надписью: «Ребята, вы правда думаете, что нам всё ещё нечем вас удивить?»

Также ранее «Ростех» опубликовал изображение с частью фюзеляжа самолёта.

В зеркальных панелях оптико-локационной станции нового истребителя отражается корабль, похожий на эсминец ВМС Великобритании «тип 45».

13 июля на YouTube-канале корпорации появилось видео, анонсирующее новый самолёт.

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