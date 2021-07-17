«Ростех» показал первую «цель» нового российского истребителя
- РИА Новости
На странице госкорпорации в Facebook была опубликована часть фюзеляжа самолёта. При этом в зеркальных панелях оптико-локационной станции нового истребителя отражается корабль, похожий на эсминец ВМС Великобритании «тип 45».
«Увидимся», — написано по-английски крупными буквами на фото.
В подписи к фото отмечается, что «детали всегда интереснее».
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России разработают двухместную модификацию истребителя пятого поколения Су-57.