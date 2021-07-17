«Ростех» показал первую «цель» нового российского истребителя

Короткая ссылка
Первой «целью» нового российского истребителя, который «Ростех» представит на МАКС-2021 в Жуковском, стал корабль, похожий на британский эсминец Defender.
«Ростех» показал первую «цель» нового российского истребителя
  • РИА Новости

На странице госкорпорации в Facebook была опубликована часть фюзеляжа самолёта. При этом в зеркальных панелях оптико-локационной станции нового истребителя отражается корабль, похожий на эсминец ВМС Великобритании «тип 45».

«Увидимся», — написано по-английски крупными буквами на фото.

В подписи к фото отмечается, что «детали всегда интереснее».

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России разработают двухместную модификацию истребителя пятого поколения Су-57.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить