«Это будущее»: Москва и «КАМАЗ» приступили к работе по созданию платформы для электромобилей

Власти Москвы и «КамАЗ» договорились о разработке платформы для современного легкового автотранспорта, в том числе электрического. Организация производства будет сосредоточена на заводе «Москвич». Как заявил Сергей Собянин, российская столица должна стать одной из базовых площадок по созданию электродвигателей и всех комплектующих для электрокара. Опрошенные RT эксперты позитивно отнеслись к инициативе, направленной на развитие отечественного автопрома.

Правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» заключили соглашение об организации производства отечественного электрического автомобиля и сотрудничестве в области развития легкового транспорта на Московском автомобильном заводе «Москвич» — бывшем заводе Renault.

«Москвич» имеет большую историю, почти вековую. Это одно из ведущих предприятий Москвы, всегда, во все времена. Конечно, очень жалко, что сегодня завод стоит, не работает. Тем не менее считаю нынешний период новым этапом — это не закрытие завода, это новый этап его дальнейшего развития. Правительство Москвы вернуло себе право собственности на этот завод. Теперь мы собственники, как и было раньше. И вместе с нашим технологическим партнёром наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В середине мая российские активы группы Renault перешли в государственную собственность: полный пакет акций ЗАО «Рено Россия» получило правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа отправились в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ», а остальные ценные бумаги концерна остались у госкорпорации «Ростех».

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По словам Собянина, столица России должна стать одной из базовых площадок по созданию электродвигателей и всех комплектующих для электрокара.

«Почему мы говорим об электромобиле, а не о машине с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)? Конечно, ДВС будет выпускаться в том объёме, который потребляется, но нам нужно сделать шаг вперёд — не догонять, а просто создать новую модель будущего. Электрический транспорт — это всё равно будущее. Оно наступит через пять, через 10 лет, и мы должны быть готовы», — констатировал столичный мэр.

Уже в этом году должна начаться крупноузловая сборка автомобилей — с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрического автомобиля. «КамАЗ» возьмёт на себя вопрос обеспечения завода «Москвич» необходимыми объёмами поставок комплектующих из дружественных стран. Ожидается, что до конца 2022-го на заводе соберут не менее 600 автомобилей.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто положительно оценил планы столичного правительства и «КамАЗ» по разработке собственного электрокара.

«Надо этой темой заниматься. Мы оказались в новой, совершенно исторической ситуации, когда нужно самостоятельно, по большей степени, развивать свой автопром. И здесь интересный довольно проект, при этом специалисты «КамАз» довольно давно работают в сфере электромобилей, разрабатывая собственную платформу, на которой, видимо, будут выпускаться машины самых разных направлений», — заявил собеседник RT.

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём» также обратил внимание на перспективность направления по развитию электромобилей.

«Это правильное движение, это правильное направление мысли, другое дело, что решиться на это — это ещё не значит сделать автомобили, и не значит, что это будет завтра, потому что подводных камней тут. В любом случае это нарабатывание компетенции и опыта, настоящая разведка боем, а не бесконечное прощупывание рынка», — указал он в беседе с RT.

Также на церемонии были продемонстрированы слайды с ожидаемой модельной линейкой «Москвича», в которую вошли четыре кроссовера и один электрокар.

АГН «Москва»

© Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Помимо этого, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин напомнил о том, что у компании уже есть благоприятный опыт сотрудничества со столичными властями. Речь идёт об электробусе, который, по словам Сергея Собянина является одним из лучших продуктов в мире по качеству и цене.

«И даже сегодня, несмотря на санкции, мы не снижаем требования к уровню этой машины, и уверены, что производство её возобновится в полном объёме уже в ближайшее время», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Москва — крупнейший заказчик и оператор электробусов в Европе. По данным столичного дептранса, на 73 маршрутах города работает 1 тыс. экоавтобусов. К 2023 году их количество будет доведено до 2 тыс.

«Все электробусы — российского производства, их нам поставляют ПАО «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ». Стоимость — на 30% дешевле европейских аналогов. Они обслуживаются по контракту жизненного цикла, производитель обязуется обеспечить бесперебойный выход на линию каждого электробуса», — говорил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.