В Москве подключили сотую зарядную станцию для электромобилей

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В Москве рассказали о развитии инфраструктуры для электромобилей.
В Москве подключили сотую зарядную станцию для электромобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на столичный Дептранс.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы особое внимание уделяем развитию экологичного транспорта. Недавно мы подключили сотую станцию нового формата для зарядки электромобилей, а к концу года их будет уже 250», — заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сотая ЭЗС расположена на Ленинском проспекте.

Как отметил Ликсутов, в рамках проекта «Энергия Москвы» планируется не только расширить сеть быстрых станций для зарядки электротранспорта, но и увеличить мощность ЭЗС.

Ранее кандидат химических наук и научный сотрудник центра энергетических систем Сколтех Иван Меренков в беседе с изданием «Вести Подмосковья» высказался о перспективах электромобилей.

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