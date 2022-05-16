Директором московского автозавода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин, ранее в течение десяти лет занимавший руководящие посты в транспортном комплексе Москвы и имеющий опыт работы в автомобильной отрасли, сообщил столичный Департамент транспорта.

«Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче Московского автомобильного завода правительству Москвы. Здесь возобновится производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — напомнили в ведомстве.

Правительство города намерено возродить работу Московского автомобильного завода, добавили в Дептрансе.

«Именно там выпускали легендарные авто «Москвич», а до последнего времени — машины Renault», — говорится в сообщении.

Данное решение позволит сохранить рабочий коллектив в Москве, отметили в Дептрансе, уточнив, что на заводе работают 3,8 тыс. специалистов.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».