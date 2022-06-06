Бывший московский завод Renault переименовали в «Москвич»

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Бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По данным агентства, изменения внесли в реестр 3 июня. В тот же день произошла смена руководителя — Яна Птачека из Renault заменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший пост замглавы московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

Он также сообщил, что в столице планируют производить современные модели «москвича», а не старые модели.

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