Бывший московский завод Renault переименовали в «Москвич»
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
По данным агентства, изменения внесли в реестр 3 июня. В тот же день произошла смена руководителя — Яна Птачека из Renault заменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший пост замглавы московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
Он также сообщил, что в столице планируют производить современные модели «москвича», а не старые модели.