Собянин: на заводе «Москвич» планируется производить современные автомобили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на бывшем заводе Renault в столице планируют производить современные модели «москвича», а не старые модели.

Об этом он сказал в ходе выступления на суперфинале конкурса «Лидеры России».

Собянин обратил внимание, что «почему-то всё решили», что на заводе будут выпускать старые модели «москвича».

«Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, но нам понадобятся международные партнёры», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал заявление мэра Москвы о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич».