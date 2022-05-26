Собянин: на заводе «Москвич» планируется производить современные автомобили
Об этом он сказал в ходе выступления на суперфинале конкурса «Лидеры России».
Собянин обратил внимание, что «почему-то всё решили», что на заводе будут выпускать старые модели «москвича».
«Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, но нам понадобятся международные партнёры», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.
Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал заявление мэра Москвы о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич».