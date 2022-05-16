Автоэксперт Славнов прокомментировал планы по производству автомобилей под брендом «Москвич»

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич».

«Единственный препон, который может быть, связан с нехваткой запчастей. Но, опять же, у нас есть параллельный импорт, импортозамещение, импорт. Сейчас это всё систематизируют. Ещё немножко наладить логистику, и вообще всё будет в идеале», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что сервисное обслуживание автомобилей Renault в России вполне может принять на себя АвтоВАЗ.

Со своей стороны, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с Общественной службой новостей предположил, что в Renault выбрали наиболее удобный для себя вариант, «когда фактически продажа не происходит, а происходит передача долей управления».

«Renault выходит из управления, выполняет все требования санкций, но сохраняет за собой возможность вернуться именно в тех же долях в течение шести лет», — отметил Шкуматов.

Ранее Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.