Власти сообщили о возможном производстве машин для такси и каршеринга на заводе «Москвич»
«Завод «Москвич», который правительство Москвы сегодня приобрело, потенциально может производить эти автомобили для такси и каршеринга», — заявил он в интервью телеканалу «Москва 24».
По словам Ликсутова, столичные власти планируют сохранить производственный потенциал завода.
Ранее автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы по производству автомобилей под брендом «Москвич».