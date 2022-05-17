Власти сообщили о возможном производстве машин для такси и каршеринга на заводе «Москвич»

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов допустил, что на заводе «Москвич» могут начать производить автомобили для такси и каршеринга Московского региона.

«Завод «Москвич», который правительство Москвы сегодня приобрело, потенциально может производить эти автомобили для такси и каршеринга», — заявил он в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам Ликсутова, столичные власти планируют сохранить производственный потенциал завода.

Ранее автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы по производству автомобилей под брендом «Москвич».

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