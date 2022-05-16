Экономист Гойхман высказался о планах по производству автомобилей под брендом «Москвич»
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«В существующей ситуации передача автостроительных активов Renault российским структурам — позитивный момент. Это вносит определённость в вопросы дальнейшего функционирования производств. Позитив в том, что они во многом сохраняются, и это уже совсем немало», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По словам эксперта, на рынок будут поступать новые машины отечественной сборки, то есть станут заполняться ниши потребительского спроса.
Ранее автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы по производству автомобилей под брендом «Москвич».