Экономист Гойхман высказался о планах по производству автомобилей под брендом «Москвич»

Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич».

«В существующей ситуации передача автостроительных активов Renault российским структурам — позитивный момент. Это вносит определённость в вопросы дальнейшего функционирования производств. Позитив в том, что они во многом сохраняются, и это уже совсем немало», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, на рынок будут поступать новые машины отечественной сборки, то есть станут заполняться ниши потребительского спроса.

Ранее автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы по производству автомобилей под брендом «Москвич».