«Погибли четыре человека»: что известно о жёсткой посадке военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязани

В ночь на 24 июня в Рязани во время выполнения учебно-тренировочного полёта совершил жёсткую посадку военно-транспортный самолёт Ил-76, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что экипаж принял решение приземлиться из-за выявленной неисправности двигателя. В результате ЧП погибли четыре человека, ещё пятеро госпитализированы с различными травмами в местные больницы, уточнили в правительстве Рязанской области.

Ночью 24 июня в Рязани жёсткую посадку совершил военно-транспортный самолёт Ил-76, выполнявший учебно-тренировочный полёт, сообщили в Минобороны России.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полёта без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землёй самолёт частично разрушился», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве указали, что пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Рязанской области, информация о ЧП поступила на пульт оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях по региону в 03:18 мск.

Жертвами крушения стали четыре человека, ещё пятеро пострадали, сообщили в правительстве Рязанской области.

«По предварительной информации, в результате падения самолёта в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa. Ещё пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, самолёт совершил жёсткую посадку в лугах поймы реки Плетёнки в районе Михайловского шоссе на окраине Рязани.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, заявил, что Ил-76 следовал по маршруту Белгород — Оренбург и останавливался на дозаправку на авиабазе в Дягилеве, расположенной на западной окраине Рязани. По его словам, падение произошло в результате «внезапного воспламенения двигателя».

Однако в МЧС по Рязанской области не подтвердили информацию о том, что судно следовало из Оренбургской области. «Информация оперативная, дополнительно будет уточняться», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Очевидец происшествия сообщил, что Ил-76 при падении не задел жилых домов, но оборвал линию электропередачи, в результате чего в дачном посёлке неподалёку отключилось электричество.

«Гул пошёл неестественный. Я супруге говорю: «Наверное, самолёт упал». Выхожу — тут уже всё полыхает. Это было в начале четвёртого», — добавил местный житель Михаил в разговоре с РИА Новости.

© РИА Новости / Наталья Соловьева

Ранее на этой неделе в России произошло три ЧП с воздушной техникой.

21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение штурмовик Су-25. Как сообщали в пресс-службе Южного военного округа, в результате ЧП погиб лётчик, разрушений на земле зафиксировано не было. На месте происшествия работала комиссия Воздушно-космических сил России. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

В тот же день в Якутии пропал самолёт Ан-2, следовавший рейсом Ус Хатын — Вертикальный. На его борту находились два члена экипажа, пассажир и 1 т груза. Авиакомпания «Полярные авиалинии» осуществляет его поиск. При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На следующий день в республике с радаров пропал самолёт Ан-30, выполнявший рейс Якутск — Оленёк. На борту находились семь человек и 6,3 т груза, в основном продовольствия. Впоследствии стало известно, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в 17 км от посёлка Оленёк. Все находившиеся на борту живы.

«Семь человек, находившихся на борту, были оперативно доставлены в центральную районную больницу села Оленёк. После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. После телемедицинских консультаций санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск», — сообщали в пресс-службе Минздрава.