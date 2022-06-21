В ЮВО назвали возможную причину крушения Су-25 в Ростовской области

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В пресс-службе Южного военного округа назвали техническую неисправность возможной причиной крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области.
В ЮВО назвали возможную причину крушения Су-25 в Ростовской области
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.

Отмечается, что на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в безлюдном месте в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. 

Лётчик погиб, разрушений на земле нет.

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