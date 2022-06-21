В ЮВО назвали возможную причину крушения Су-25 в Ростовской области

В пресс-службе Южного военного округа назвали техническую неисправность возможной причиной крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области.

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.

Отмечается, что на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в безлюдном месте в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта.

Лётчик погиб, разрушений на земле нет.