В ЮВО назвали возможную причину крушения Су-25 в Ростовской области
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.
Отмечается, что на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в безлюдном месте в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта.
Лётчик погиб, разрушений на земле нет.