Авиакомпания «Полярные авиалинии» начала поиск пропавшего самолёта Ан-2 в Якутии

Экипаж самолёта Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» с тремя спасателями на борту приступил к поиску пропавшего в Якутии Ан-2.

«На поиски пропавшего самолёта Ан-2, принадлежащего частной организации, вылетел самолёт Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» с тремя спасателями на борту. Командир воздушного судна — опытный пилот Олег Аркадьев», — говорится в сообщении авиакомпании.

Экипаж осматривает с высоты местность, где может находиться пропавший самолёт. В поисковых мероприятиях при необходимости также будет задействован вертолёт Ми-8.

Ранее в МЧС России заявили о пропаже самолёта Ан-2, следовавшего рейсом Ус Хатын — Вертикальный в Якутии.

По предварительным данным, на борту самолёта находились три человека — два члена экипажа и пассажир. Кроме того, самолёт перевозил тонну груза.

СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ан-2.