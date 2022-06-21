Авиакомпания «Полярные авиалинии» начала поиск пропавшего самолёта Ан-2 в Якутии
- РИА Новости
«На поиски пропавшего самолёта Ан-2, принадлежащего частной организации, вылетел самолёт Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» с тремя спасателями на борту. Командир воздушного судна — опытный пилот Олег Аркадьев», — говорится в сообщении авиакомпании.
Экипаж осматривает с высоты местность, где может находиться пропавший самолёт. В поисковых мероприятиях при необходимости также будет задействован вертолёт Ми-8.
Ранее в МЧС России заявили о пропаже самолёта Ан-2, следовавшего рейсом Ус Хатын — Вертикальный в Якутии.
По предварительным данным, на борту самолёта находились три человека — два члена экипажа и пассажир. Кроме того, самолёт перевозил тонну груза.
СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ан-2.