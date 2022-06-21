СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения самолёта в Якутии

По факту пропажи самолёта Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-2 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в МЧС России заявили о пропаже самолёта Ан-2, следовавшего рейсом Ус Хатын — Вертикальный в Якутии.

По предварительным данным, на борту самолёта находились три человека — два члена экипажа и пассажир. Кроме того, самолёт перевозил тонну груза.