СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения самолёта в Якутии

Короткая ссылка
По факту пропажи самолёта Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения самолёта в Якутии
  • РИА Новости

«В связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-2 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в МЧС России заявили о пропаже самолёта Ан-2, следовавшего рейсом Ус Хатын — Вертикальный в Якутии.

По предварительным данным, на борту самолёта находились три человека — два члена экипажа и пассажир. Кроме того, самолёт перевозил тонну груза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить