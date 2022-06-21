В Якутии пропал самолёт Ан-2 с тремя человеками на борту

В МЧС России сообщили о пропаже самолёта Ан-2, следовавшего рейсом Ус Хатын — Вертикальный в Якутии.

«Воздушное судно Ан-2 не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный». Установлено, что самолёт вылетел в 06:30 (00:30 мск) 21 июня по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, на борту самолёта находятся три человека — два члена экипажа и пассажир. Кроме того, самолёт перевозил тонну груза.

Раннее тела 14 погибших обнаружили на месте крушения самолёта в Непале.

Как выяснилось, воздушное судно врезалось в гору и развалилось на части.