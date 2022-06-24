Оперштаб Рязанской области: четверо погибли в результате жёсткой посадки Ил-76

В результате жёсткой посадки военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязани погибли четверо, ещё пятеро получили различные травмы.

Об этом сообщает оперштаб Рязанской области в Telegram-канале.

«Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолёта в районе Михайловского шоссе Рязани погибли четыре человекa. Ещё пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние пострадавших сейчас стабильно. Им оказывают медицинскую помощь.

Утром 24 июня из-за неисправности двигателя в Рязани совершил жёсткую посадку самолёт Ил-76.